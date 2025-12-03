Aktie kaufen oder verkaufen
Wolters Kluwer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Wolters Kluwer Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Wolters Kluwer Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Wolters Kluwer Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Wolters Kluwer Aktie beträgt 127,00€ EUR. Die Wolters Kluwer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +42,91 %.
Analysten und Kursziele für die Wolters Kluwer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|125,00€
|+40,65 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|140,00€
|+57,53 %
|04.11.2025
|UBS
|117,00€
|+31,65 %
|05.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|140,00€
|+57,53 %
|06.11.2025
|BARCLAYS
|135,00€
|+51,91 %
|07.11.2025
|JPMORGAN
|105,00€
|+18,15 %
|18.11.2025
+1,87 %
-2,33 %
-16,07 %
-14,47 %
-44,32 %
-14,83 %
+30,37 %
+167,78 %
+251,68 %
