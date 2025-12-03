Wolters Kluwer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Wolters Kluwer Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Wolters Kluwer Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Wolters Kluwer Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Wolters Kluwer Aktie beträgt 127,00€ EUR. Die Wolters Kluwer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +42,91 %.