Symrise Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Symrise Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Symrise Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Symrise Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Symrise Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Symrise Aktie beträgt 71,00€ EUR. Die Symrise Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,16 %.
Analysten und Kursziele für die Symrise Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|83,00€
|+19,42 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|04.11.2025
|UBS
|99,00€
|+42,45 %
|06.11.2025
|JEFFERIES
|69,00€
|-0,72 %
|10.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|70,00€
|+0,72 %
|11.11.2025
|JPMORGAN
|105,00€
|+51,08 %
|25.11.2025
-1,24 %
-2,26 %
-4,63 %
-16,63 %
-33,50 %
-36,58 %
-34,07 %
+10,50 %
+307,60 %
