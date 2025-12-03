Ryanair Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Ryanair Holdings Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die Ryanair Holdings Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Ryanair Holdings Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ryanair Holdings Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Ryanair Holdings Aktie beträgt 27,39€ EUR. Die Ryanair Holdings Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,46 %.