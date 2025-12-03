Aktie kaufen oder verkaufen
Ryanair Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Thomas Banneyer - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Ryanair Holdings Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Ryanair Holdings Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Ryanair Holdings Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ryanair Holdings Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Ryanair Holdings Aktie beträgt 27,39€ EUR. Die Ryanair Holdings Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,46 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Ryanair Holdings Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|28,00€
|+1,76 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|27,00€
|-1,87 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|30,00€
|+9,03 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|28,00€
|+1,76 %
|03.11.2025
|BARCLAYS
|30,00€
|+9,03 %
|03.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|28,00€
|+1,76 %
|03.11.2025
|JPMORGAN
|30,00€
|+9,03 %
|03.11.2025
|JPMORGAN
|30,00€
|+9,03 %
|03.11.2025
|RBC
|28,00€
|+1,76 %
|03.11.2025
|RBC
|30,00€
|+9,03 %
|03.11.2025
|UBS
|29,00€
|+5,40 %
|03.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|29,00€
|+5,40 %
|05.11.2025
|UBS
|32,00€
|+16,30 %
|05.11.2025
|JPMORGAN
|30,00€
|+9,03 %
|11.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|28,00€
|+1,76 %
|17.11.2025
|BARCLAYS
|-
|-
|24.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|28,00€
|+1,76 %
|24.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|28,00€
|+1,76 %
|25.11.2025
-0,18 %
-1,83 %
+3,55 %
+13,83 %
+46,77 %
+109,08 %
+75,48 %
+85,91 %
+449,33 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte