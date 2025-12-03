Aktie kaufen oder verkaufen
HYPOPORT Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Hypoport SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur HYPOPORT Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die HYPOPORT Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die HYPOPORT Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der HYPOPORT Aktie beträgt 278,20€ EUR. Die HYPOPORT Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +108,55 %.
Analysten und Kursziele für die HYPOPORT Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|291,00€
|+118,14 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|318,00€
|+138,38 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|291,00€
|+118,14 %
|10.11.2025
|BERENBERG
|200,00€
|+49,93 %
|13.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|291,00€
|+118,14 %
|19.11.2025
-1,95 %
+8,24 %
+0,77 %
-8,37 %
-31,42 %
+15,87 %
-69,65 %
+65,29 %
+664,91 %
