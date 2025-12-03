HYPOPORT Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur HYPOPORT Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die HYPOPORT Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die HYPOPORT Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der HYPOPORT Aktie beträgt 278,20€ EUR. Die HYPOPORT Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +108,55 %.