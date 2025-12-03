SMA Solar Technology Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur SMA Solar Technology Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die SMA Solar Technology Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die SMA Solar Technology Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SMA Solar Technology Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SMA Solar Technology Aktie beträgt 31,20€ EUR. Die SMA Solar Technology Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,28 %.