Aktie kaufen oder verkaufen
Nestle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: wolterke - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nestle Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Nestle Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Nestle Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nestle Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nestle Aktie beträgt 72,50€ EUR. Die Nestle Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -14,29 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Nestle Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|92,00€
|+8,76 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|04.11.2025
|RBC
|82,00€
|-3,06 %
|11.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|79,00€
|-6,61 %
|25.11.2025
|JPMORGAN
|90,00€
|+6,40 %
|25.11.2025
|BERENBERG
|92,00€
|+8,76 %
|31.10.2025
-0,34 %
-1,29 %
+2,04 %
+4,84 %
+2,72 %
-26,73 %
-8,44 %
+22,90 %
+5.795,45 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte