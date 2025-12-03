Aktie kaufen oder verkaufen
E.ON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur E.ON Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die E.ON Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der E.ON Aktie beträgt 15,88€ EUR. Die E.ON Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,88 %.
Analysten und Kursziele für die E.ON Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|16,00€
|+4,69 %
|-
|Barclays Capital
|16,00€
|+4,69 %
|-
|Goldman Sachs
|17,00€
|+11,24 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|12.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|17,00€
|+11,24 %
|12.11.2025
|RBC
|15,00€
|-1,85 %
|12.11.2025
|JEFFERIES
|16,00€
|+4,69 %
|12.11.2025
|JPMORGAN
|16,00€
|+4,69 %
|12.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|18,00€
|+17,78 %
|13.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|18,00€
|+17,78 %
|13.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|18,00€
|+17,78 %
|13.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|18,00€
|+17,78 %
|13.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|18,00€
|+17,78 %
|13.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|18,00€
|+17,78 %
|13.11.2025
|BARCLAYS
|16,00€
|+4,69 %
|27.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|17,00€
|+11,24 %
|27.11.2025
+3,20 %
+1,95 %
-2,58 %
+6,73 %
+27,97 %
+70,34 %
+72,40 %
+92,20 %
+1.036,43 %
