E.ON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur E.ON Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die E.ON Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der E.ON Aktie beträgt 15,88€ EUR. Die E.ON Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,88 %.