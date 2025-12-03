Aktie kaufen oder verkaufen
Kontron Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: adobe.stock.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Kontron Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Kontron Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Kontron Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Kontron Aktie beträgt 22,80€ EUR. Die Kontron Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,48 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Kontron Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|27,00€
|+19,00 %
|05.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|30,00€
|+32,22 %
|06.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|30,00€
|+32,22 %
|11.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|12.11.2025
|JEFFERIES
|27,00€
|+19,00 %
|27.11.2025
-0,18 %
-3,89 %
-0,87 %
-5,33 %
+34,52 %
+40,25 %
+13,49 %
+335,08 %
+81,21 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte