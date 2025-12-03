Aktie kaufen oder verkaufen
adesso Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur adesso Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die adesso Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die adesso Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die adesso Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der adesso Aktie beträgt 79,50€ EUR. Die adesso Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -14,15 %.
Analysten und Kursziele für die adesso Aktie
|JEFFERIES
|95,00€
|+2,59 %
|12.11.2025
|BERENBERG
|137,00€
|+47,95 %
|12.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|150,00€
|+61,99 %
|13.11.2025
|JEFFERIES
|95,00€
|+2,59 %
|27.11.2025
