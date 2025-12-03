adesso Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur adesso Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die adesso Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die adesso Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die adesso Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der adesso Aktie beträgt 79,50€ EUR. Die adesso Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -14,15 %.