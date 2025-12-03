    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBrenntag AktievorwärtsNachrichten zu Brenntag

    Brenntag Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Foto: Brenntag SE

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Brenntag Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Brenntag Aktie mit verkaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag Aktie beträgt 41,44 EUR. Die Brenntag Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,49 %.

    Analysten und Kursziele für die Brenntag Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMorgan 45,00 -8,24 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 48,00 -2,12 % -
    JEFFERIES 47,00 -4,16 % 10.11.2025
    BARCLAYS 46,00 -6,20 % 11.11.2025
    JEFFERIES 47,00 -4,16 % 12.11.2025
    JPMORGAN 45,00 -8,24 % 12.11.2025
    DZ BANK - - 14.11.2025
    BERENBERG 51,00 +4,00 % 24.11.2025
    JPMORGAN 44,00 -10,28 % 28.11.2025

    Brenntag

    -0,80 %
    -1,47 %
    +1,56 %
    -5,25 %
    -19,75 %
    -19,38 %
    -21,95 %
    -4,95 %
    +183,39 %
    ISIN:DE000A1DAHH0WKN:A1DAHH

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 51,08, was eine Steigerung von +4,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Aktie kaufen oder verkaufen Brenntag Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25 Im November `25 haben 9 Analysten die Brenntag Aktie eingestuft.
