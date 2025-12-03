Brenntag Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur Brenntag Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Brenntag Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag Aktie beträgt 41,44€ EUR. Die Brenntag Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,49 %.
Analysten und Kursziele für die Brenntag Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|45,00€
|-8,24 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|48,00€
|-2,12 %
|-
|JEFFERIES
|47,00€
|-4,16 %
|10.11.2025
|BARCLAYS
|46,00€
|-6,20 %
|11.11.2025
|JEFFERIES
|47,00€
|-4,16 %
|12.11.2025
|JPMORGAN
|45,00€
|-8,24 %
|12.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|14.11.2025
|BERENBERG
|51,00€
|+4,00 %
|24.11.2025
|JPMORGAN
|44,00€
|-10,28 %
|28.11.2025
-0,80 %
-1,47 %
+1,56 %
-5,25 %
-19,75 %
-19,38 %
-21,95 %
-4,95 %
+183,39 %
