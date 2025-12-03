Brenntag Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Brenntag Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Brenntag Aktie mit verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag Aktie beträgt 41,44€ EUR. Die Brenntag Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,49 %.