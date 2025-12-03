Aktie kaufen oder verkaufen
Stroeer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Oliver Berg - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Stroeer Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Stroeer Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stroeer Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Stroeer Aktie beträgt 58,25€ EUR. Die Stroeer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +69,45 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Stroeer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|45,00€
|+30,91 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|55,00€
|+60,00 %
|04.11.2025
|BERENBERG
|69,00€
|+100,73 %
|11.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|55,00€
|+60,00 %
|11.11.2025
|JPMORGAN
|45,00€
|+30,91 %
|11.11.2025
|JPMORGAN
|52,00€
|+51,27 %
|11.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|73,00€
|+112,36 %
|11.11.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|72,00€
|+109,45 %
|12.11.2025
+0,73 %
-2,36 %
-7,63 %
-12,25 %
-28,10 %
-21,83 %
-54,88 %
-38,53 %
+65,00 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte