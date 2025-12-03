Formycon Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Formycon Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Formycon Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Formycon Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Formycon Aktie beträgt 26,40€ EUR. Die Formycon Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,66 %.