Aktie kaufen oder verkaufen
Formycon Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Formycon Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Formycon Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Formycon Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Formycon Aktie beträgt 26,40€ EUR. Die Formycon Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,66 %.
Analysten und Kursziele für die Formycon Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|RBC
|51,00€
|+123,44 %
|13.11.2025
|RBC
|51,00€
|+123,44 %
|17.11.2025
|BERENBERG
|30,00€
|+31,43 %
|24.11.2025
+1,10 %
-5,60 %
+3,17 %
-6,19 %
-55,04 %
-72,98 %
-29,35 %
-1,09 %
+160,36 %
