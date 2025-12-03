Aktie kaufen oder verkaufen
Rolls-Royce Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Jonathan Brady - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rolls-Royce Holdings Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Rolls-Royce Holdings Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rolls-Royce Holdings Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce Holdings Aktie beträgt 12,40€ EUR. Die Rolls-Royce Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,59 %.
Analysten und Kursziele für die Rolls-Royce Holdings Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|12,00€
|+0,25 %
|-
|UBS
|13,00€
|+8,60 %
|03.11.2025
|JEFFERIES
|12,00€
|+0,25 %
|13.11.2025
|UBS
|13,00€
|+8,60 %
|13.11.2025
|RBC
|12,00€
|+0,25 %
|17.11.2025
