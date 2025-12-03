Rolls-Royce Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Rolls-Royce Holdings Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Rolls-Royce Holdings Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rolls-Royce Holdings Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce Holdings Aktie beträgt 12,40€ EUR. Die Rolls-Royce Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,59 %.