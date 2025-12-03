Softbank zündet Booster – Wall Street sorgt für Rückenwind!

Japans Technologiewerte haben am Mittwoch kräftig angezogen – allen voran die Softbank. Der Tech-Investmentriese sprang zeitweise mehr als 8 Prozent nach oben und beendete damit eine dreitägige Verlustserie. Getrieben wurde die Aufwärtsbewegung von einer starken Erholung von Tech-Aktien an der Wall Street, die nun auch in Tokio für frische Kauflaune sorgt.

Besonders gefragt waren Halbleiter- und Ausrüsteraktien. Tokyo Electron, ein zentraler Zulieferer für Chipfertiger, der unter anderem Nvidia-Chips produziert, legte zeitweise über 5 Prozent zu. Lasertec gewann zeitweise rund 7 Prozent, während Renesas Electronics um mehr als 7 Prozent kletterte. Auch der Testequipment-Spezialist Advantest profitierte von der globalen Chip-Euphorie und verbuchte Gewinne von bis zu 5 Prozent.

Der Rückenwind für die Branche kommt vor allem aus den USA: Dort hatten Tech-Schwergewichte am Vortag die Indizes deutlich nach oben gezogen. Der Nasdaq 100 beendete den gestrigen Handel fast 1 Prozent im Plus bei 25.555 Punkten. Anleger setzen weiter darauf, dass starke KI-Investitionen und robuste Nachfrage im Chipsektor die Gewinne stützen.

An der Tokioter Börse war die Reaktion eindeutig: Der Leitindex Nikkei 225 stieg um 1,13 Prozent auf 49,858 Punkte und führte damit die asiatischen Märkte an. Der breiter gefasste Topix konnte hingegen nicht vollständig von der Tech-Rallye profitieren und driftete leicht ins Minus.

Mit dem jüngsten Ausbruch aus der Verlustzone rückt Softbank wieder in den Fokus internationaler Investoren – viele rechnen damit, dass die Beteiligung an KI- und Halbleiterunternehmen auch in den kommenden Wochen für Kursfantasie sorgt.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



