    Tech-Erholung auch in Japan

    Softbank zündet Booster – Wall Street sorgt für Rückenwind!

    Die Softbank-Aktie steigt zeitweise um über 8 Prozent und treibt Japans Tech-Sektor an. Auch Chipwerte legen kräftig zu. Der Nikkei gewinnt deutlich und folgt damit der starken Erholungsrallye an der Wall Street.

    Tech-Erholung auch in Japan - Softbank zündet Booster – Wall Street sorgt für Rückenwind!
    Japans Technologiewerte haben am Mittwoch kräftig angezogen – allen voran die Softbank. Der Tech-Investmentriese sprang zeitweise mehr als 8 Prozent nach oben und beendete damit eine dreitägige Verlustserie. Getrieben wurde die Aufwärtsbewegung von einer starken Erholung von Tech-Aktien an der Wall Street, die nun auch in Tokio für frische Kauflaune sorgt.

    Besonders gefragt waren Halbleiter- und Ausrüsteraktien. Tokyo Electron, ein zentraler Zulieferer für Chipfertiger, der unter anderem Nvidia-Chips produziert, legte zeitweise über 5 Prozent zu. Lasertec gewann zeitweise rund 7 Prozent, während Renesas Electronics um mehr als 7 Prozent kletterte. Auch der Testequipment-Spezialist Advantest profitierte von der globalen Chip-Euphorie und verbuchte Gewinne von bis zu 5 Prozent.

    Der Rückenwind für die Branche kommt vor allem aus den USA: Dort hatten Tech-Schwergewichte am Vortag die Indizes deutlich nach oben gezogen. Der Nasdaq 100 beendete den gestrigen Handel fast 1 Prozent im Plus bei 25.555 Punkten. Anleger setzen weiter darauf, dass starke KI-Investitionen und robuste Nachfrage im Chipsektor die Gewinne stützen.

    An der Tokioter Börse war die Reaktion eindeutig: Der Leitindex Nikkei 225 stieg um 1,13 Prozent auf 49,858 Punkte und führte damit die asiatischen Märkte an. Der breiter gefasste Topix konnte hingegen nicht vollständig von der Tech-Rallye profitieren und driftete leicht ins Minus.

    Mit dem jüngsten Ausbruch aus der Verlustzone rückt Softbank wieder in den Fokus internationaler Investoren – viele rechnen damit, dass die Beteiligung an KI- und Halbleiterunternehmen auch in den kommenden Wochen für Kursfantasie sorgt.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
