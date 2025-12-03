Kupfer-Boom in 2026 – Strategische Metalle im Fokus! Nordex, Siemens Energy, Nordex, Arctic Minerals, Gunnison Copper, BHP und Rio Tinto

Die Energiewende in Europa steckt an mehreren Stellen in der Zwickmühle. Erstens führen die raschen Aufbauziele für Wind- und Solarleistung und die unzureichende Ausbaugeschwindigkeit von Netzen und Speicheranlagen zu Integrationsproblemen und Anschlussverzögerungen. Derzeit gibt es konservativ geschätzt rund 1.700 GW an Projekten, welche auf Netzanschluss warten. Zweitens sorgen die volatile Erzeugung, fehlende kurzfristige Flexibilität und unzureichende Kapazitäten für Langzeitspeicherung für steigende Strompreise und mittelfristige Versorgungsrisiken. Drittens haben politische Entscheidungen, zum Beispiel die frühzeitige Abschaltung fossiler Kraftwerke ohne gleichzeitigen Aufbau von Back-up-Kapazitäten, Europa sehr verwundbarer gemacht. Aber auch in den USA führt der Technologieboom rund um Cloud- und KI-Dienste zu einem Stromverbrauchsanstieg von über 7 % per annum, das ist wesentlich stärker als das Wachstum der Bevölkerung. Dreh- und Angelpunkt ist die Versorgung mit Kupfer. Hier sehen Experten mit Blick auf 2030 eine große Angebotslücke. Wo liegen die Chancen für Anleger?

Staaten weltweit versuchen in unterschiedlichem Maße, das Thema GreenTech auf den Weg zu bringen. Was es hierfür dringend braucht, sind günstige Energie- und Metall-Rohstoffe. Die Europäische Kommission hat die Liste kritischer Rohstoffe gerade nochmal verlängert. Sie ist ein Gradmesser für das Versorgungsrisiko der europäischen Wirtschaft. Genehmigungs- und Flächenkonflikte, Materialengpässe und Fachkräfteknappheit sowie die verzögerte Umsetzung von Infrastrukturprojekten gelten als Hemmschuhe der aktuellen Entwicklung. Hinzu kommen geopolitische Abhängigkeiten, denn der massive Bedarf an Metallen und Halbleitern für Netze, Elektrofahrzeuge und Speicher schafft Konkurrenz um wichtige Rohstoffe wie Kupfer. Analysen großer Marktakteure prognostizieren für 2025 ein Kupferdefizit von etwa 230.000 Tonnen, welches in 2026 schon deutlich auf über 400.000 Tonnen ansteigt. Dieses erwartete Defizit entsteht durch kombinierte Faktoren: Verlangsamte Produktionszuwächse, Qualitäts- und Förderprobleme in bestehenden Bergwerken sowie stark wachsende Nachfrage aus Elektrifizierung und Digitalisierung.