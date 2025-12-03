    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMarvell Technology AktievorwärtsNachrichten zu Marvell Technology

    Erwartungen übertroffen

    Marvell-Aktie springt zweistellig nach Rekordzahlen und Celestial-AI-Deal

    Marvell Technology überzeugt mit Rekordumsätzen und wagt mit der Übernahme von Celestial AI den nächsten großen Schritt in Richtung KI-Zukunft.

    Erwartungen übertroffen - Marvell-Aktie springt zweistellig nach Rekordzahlen und Celestial-AI-Deal
    Foto: Dall-E

    Der US-Halbleiterhersteller Marvell Technology hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 die Markterwartungen übertroffen und gleichzeitig eine milliardenschwere Akquisition im Bereich Künstliche Intelligenz angekündigt.

    Das Unternehmen meldete einen Rekordumsatz von 2,075 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg um 37 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Damit lag der Umsatz leicht über dem Analystenkonsens von 2,07 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie (Non-GAAP) belief sich auf 0,76 US-Dollar – drei Cent über der durchschnittlichen Schätzung von 0,73 US-Dollar laut LSEG-Daten.

    Die Bruttomarge erreichte 51,6 Prozent (GAAP) beziehungsweise 59,7 Prozent (Non-GAAP). Das GAAP-Nettoergebnis fiel dank des Verkaufs des Automotive-Ethernet-Geschäfts an Infineon Technologies AG (für 2,5 Milliarden US-Dollar) auf 1,9 Milliarden US-Dollar oder 2,20 US-Dollar je Aktie. Der Verkauf führte zu einem Vorsteuergewinn von 1,8 Milliarden US-Dollar.

    "Marvell lieferte ein Rekordquartal und übertraf die eigene Prognose – getrieben durch starke Nachfrage aus dem Rechenzentrumssegment", sagte CEO Matt Murphy. "Wir erwarten ein robustes viertes Quartal und ein Gesamtjahreswachstum von über 40 Prozent."

    Rekordjahr in Sicht – Datenzentren als Wachstumstreiber

    Marvell profitiert derzeit massiv vom Boom im Bereich KI- und Cloud-Rechenzentren. Die Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsverbindungen und effizienteren Chiparchitekturen treibt das Geschäft an.

    Das Unternehmen gab bekannt, dass es für das vierte Quartal einen Umsatz von rund 2,2 Milliarden US-Dollar (±5 Prozent) erwartet. Die Non-GAAP-Gewinnprognose je Aktie liegt bei 0,79 US-Dollar (±0,05) – ebenfalls leicht über den Analystenerwartungen.

    Für das Gesamtjahr prognostiziert Marvell ein Umsatzwachstum von über 40 Prozent, gestützt durch steigende Bestellungen aus der Cloud- und KI-Infrastruktur. Die operative Cashflow-Generierung blieb mit 582,3 Millionen US-Dollar stark.

     

    Marvell kauft Celestial AI für bis zu 5,5 Milliarden US-Dollar

    Parallel zu den Quartalsergebnissen kündigte Marvell eine der größten Übernahmen seiner Geschichte an: Das Unternehmen erwirbt den kalifornischen Spezialisten Celestial AI für mindestens 3,25 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien. Der Kaufpreis kann sich auf bis zu 5,5 Milliarden US-Dollar erhöhen, wenn Celestial bis Ende 2029 einen kumulierten Umsatz von 2 Milliarden US-Dollar erzielt.

    "Die Übernahme von Celestial AI beschleunigt unseren Fahrplan im Bereich Hochgeschwindigkeitsverbindungen und stärkt unsere Position im Markt für KI-Infrastruktur erheblich", so CEO Murphy.

    Marvell-Aktie springt nachbörslich um 13 Prozent

    Die Marvell-Aktie legte im nachbörslichen Handel zwischenzeitlich um 13 Prozent zu, nachdem sie in den letzten drei Monaten bereits 63 Prozent zugelegt hatte. Trotz des Aufschwungs liegt der Kurs seit Jahresbeginn noch rund 15 Prozent im Minus, da der KI-Halbleiterboom bisher vor allem Konkurrenten wie Broadcom oder Nvidia zugutekam.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Marvell Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 92,89EUR auf Nasdaq (03. Dezember 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
