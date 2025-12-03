Almonty Industries, American Bitcoin & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Adobe Stock
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|American Bitcoin
|+18,95 %
|Finanzdienstleistungen
|🥈
|American Eagle Outfitters
|+10,00 %
|Textilindustrie
|🥉
|Marvell Technology
|+9,93 %
|Netzwerktechnik
|🟥
|Okta Registered (A)
|-4,31 %
|Informationstechnologie
|🟥
|CureVac
|-6,28 %
|Biotechnologie
|🟥
|Gitlab Registered (A)
|-10,43 %
|Informationstechnologie
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|American Bitcoin
|Finanzdienstleistungen
|🥈
|European Lithium
|Rohstoffe
|🥉
|DeFi Technologies
|Finanzdienstleistungen
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|China Vanke (H)
|Immobilien
|InnoCan Pharma Corporation
|Pharmaindustrie
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Almonty Industries
|88
|Rohstoffe
|🥈
|Silber
|45
|Rohstoffe
|🥉
|Gerresheimer
|44
|Gesundheitswesen
|Borussia Dortmund
|42
|Freizeit
|Tesla
|40
|Fahrzeugindustrie
|Rheinmetall
|39
|Maschinenbau
American Bitcoin
Wochenperformance: -46,11 %
Wochenperformance: -46,11 %
Platz 1
American Eagle Outfitters
Wochenperformance: +13,95 %
Wochenperformance: +13,95 %
Platz 2
Marvell Technology
Wochenperformance: +22,05 %
Wochenperformance: +22,05 %
Platz 3
Okta Registered (A)
Wochenperformance: -4,73 %
Wochenperformance: -4,73 %
Platz 4
CureVac
Wochenperformance: -4,40 %
Wochenperformance: -4,40 %
Platz 5
Gitlab Registered (A)
Wochenperformance: -6,94 %
Wochenperformance: -6,94 %
Platz 6
American Bitcoin
Wochenperformance: -46,11 %
Wochenperformance: -46,11 %
Platz 7
European Lithium
Wochenperformance: +12,85 %
Wochenperformance: +12,85 %
Platz 8
DeFi Technologies
Wochenperformance: +20,55 %
Wochenperformance: +20,55 %
Platz 9
DroneShield
Wochenperformance: -16,53 %
Wochenperformance: -16,53 %
Platz 10
China Vanke (H)
Wochenperformance: -7,33 %
Wochenperformance: -7,33 %
Platz 11
InnoCan Pharma Corporation
Wochenperformance: -23,42 %
Wochenperformance: -23,42 %
Platz 12
Almonty Industries
Wochenperformance: +7,80 %
Wochenperformance: +7,80 %
Platz 13
Silber
Wochenperformance: +12,77 %
Wochenperformance: +12,77 %
Platz 14
Gerresheimer
Wochenperformance: +2,39 %
Wochenperformance: +2,39 %
Platz 15
Borussia Dortmund
Wochenperformance: -2,08 %
Wochenperformance: -2,08 %
Platz 16
Tesla
Wochenperformance: +1,17 %
Wochenperformance: +1,17 %
Platz 17
Rheinmetall
Wochenperformance: +2,72 %
Wochenperformance: +2,72 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte