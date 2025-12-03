Abwärtstrend geknackt

Die neue Dynamik bei Intel hat dem Wertpapier in dieser Woche zu einem Sprung über das Vorgängerhoch sowie den seit 2021 laufenden Abwärtstrend verholfen, womit in einer zweiten Kaufwelle nun zeitnah Kursgewinne auf 48,21 und darüber 56,07 US-Dollar abgeleitet werden können und sich für ein kurzfristiges Engagement auf der Käuferseite bestens anbieten. Zwar dürften Technologiewerte weiterhin zu volatilen Ausschlägen zu tendieren, im Zuge dessen dürfte Intel noch einmal in den Bereich um 38,40 US-Dollar straflos zurücksetzen. Erst darunter würde sich das Chartbild wieder sukzessive eintrüben und Rückfallrisiken in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts bei 32,54 US-Dollar eröffnen.

Ab 2027 könnte der einstige Branchenprimus Intel wieder eine Rolle in Apples Ökosystem spielen, sofern der Konzern den Zuschlag für die Fertigung der Einsteigerchips für die M-Serie erhält. Noch muss eine Zusammenarbeit durch eine technische Prüfung evaluiert werden, die strategische Ausrichtung von Apple ist hierbei aber klar erkennbar, dies nehmen Investoren jetzt vorweg und treiben das Wertpapier des Chipherstellers deutlich in die Höhe.

Trading-Strategie:

1. Long-Position auf aktuellem Niveau bei 43,16 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 38,00 US-Dollar platzieren. Kursziele 48,21 / 56,07 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Intel Corp. (Monatschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU51VD Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,14 - 5,15 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 37,275 US-Dollar Basiswert: Intel Corp. KO-Schwelle: 37,275 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 43,16 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 56,07 US-Dollar Hebel: 7,23 Kurschance: + 210 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU4Q9K Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 5,55 - 5,56 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 49,4132 US-Dollar Basiswert: Intel Corp. KO-Schwelle: 49,4132 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 43,16 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,68 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

