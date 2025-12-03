Hohe Erwartungen

Diese positiv aufgenommenen Ankündigungen verhalfen Bilfinger am Dienstag zu einem neuen Rekordhoch bei 105,00 Euro, wodurch die seit nunmehr Anfang Juli laufende bullische Konsolidierungsphase bei weiteren Kapitalzuflüssen erfolgreich zur Oberseite aufgelöst werden könnte. Ziele sind für den Wert nun bei 123,80 und darüber bei 142,80 Euro aktiviert worden und könnten im Rahmen einer Jahresendrallye bzw. Anfang 2026 abgearbeitet werden. Auf der Unterseite ist Bilfinger durch das Vorgängerhoch bei 93,06 Euro vergleichsweise solide abgesichert, darunter durch einen weiteren Support um 89,35 Euro. Erst unter dieser Preismarke würden sich die Anzeichen auf eine längere Abschlagsserie in Richtung 73,90 Euro verdichten. Als kleine Beimischung im Depot auf der Käuferseite ist dies sicherlich keine schlechte Idee.

Bis 2030 plant Bilfinger ein jährliches Umsatzwachstum von 8 bis 10 Prozent und peilt überdies eine Ebit-Marge von 8 bis 9 Prozent an. Dabei will der Konzern sowohl organisch als auch durch zusätzliche Käufe wachsen und sich in den Bereichen Chemie, Energie, Öl und Gas breiter aufstellen.

Trading-Strategie:

1. Long-Einstieg über dem Niveau von 105,00 Euro , Stopp unter 89,00 Euro platzieren. Kursziele 112,20 / 123,80 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bilfinger SE (Monatschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU0TTH Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,84 - 1,92 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 83,3275 Euro Basiswert: Bilfinger SE KO-Schwelle: 83,3275 Euro akt. Kurs Basiswert: 101,80 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 123,80 Euro Hebel: 5,30 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU0WMW Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,57 - 2,63 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 127,7784 Euro Basiswert: Bilfinger SE KO-Schwelle: 127,7784 Euro akt. Kurs Basiswert: 101,80 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 3,88 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

