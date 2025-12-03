    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht

    Bilfinger

    Hohe Erwartungen

    Bis 2030 plant Bilfinger ein jährliches Umsatzwachstum von 8 bis 10 Prozent und peilt überdies eine Ebit-Marge von 8 bis 9 Prozent an. Dabei will der Konzern sowohl organisch als auch durch zusätzliche Käufe wachsen und sich in den Bereichen Chemie, Energie, Öl und Gas breiter aufstellen.

    Diese positiv aufgenommenen Ankündigungen verhalfen Bilfinger am Dienstag zu einem neuen Rekordhoch bei 105,00 Euro, wodurch die seit nunmehr Anfang Juli laufende bullische Konsolidierungsphase bei weiteren Kapitalzuflüssen erfolgreich zur Oberseite aufgelöst werden könnte. Ziele sind für den Wert nun bei 123,80 und darüber bei 142,80 Euro aktiviert worden und könnten im Rahmen einer Jahresendrallye bzw. Anfang 2026 abgearbeitet werden. Auf der Unterseite ist Bilfinger durch das Vorgängerhoch bei 93,06 Euro vergleichsweise solide abgesichert, darunter durch einen weiteren Support um 89,35 Euro. Erst unter dieser Preismarke würden sich die Anzeichen auf eine längere Abschlagsserie in Richtung 73,90 Euro verdichten. Als kleine Beimischung im Depot auf der Käuferseite ist dies sicherlich keine schlechte Idee.

    Trading-Strategie:

    1. Long-Einstieg über dem Niveau von 105,00 Euro, Stopp unter 89,00 Euro platzieren. Kursziele 112,20 / 123,80 Euro

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Bilfinger SE (Monatschart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 105,50 // 109,00 // 113,50 // 123,80 Euro
    Unterstützungen: 93,06 // 89,35 // 84,85 // 81,65 Euro
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU0TTH Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 1,84 - 1,92 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 83,3275 Euro Basiswert: Bilfinger SE
    KO-Schwelle: 83,3275 Euro akt. Kurs Basiswert: 101,80 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel: 123,80 Euro
    Hebel: 5,30 Kurschance: + 100 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU0WMW Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 2,57 - 2,63 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 127,7784 Euro Basiswert: Bilfinger SE
    KO-Schwelle: 127,7784 Euro akt. Kurs Basiswert: 101,80 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 3,88 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest





    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest

    Verfasst von Ingmar Königshofen
