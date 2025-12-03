DAX weiter unter EMA 50 unterwegs
Nach dem erfolgreichen Test des 200-Tage-Durchschnitts (rote Linie) bei 23.137 Punkten Mitte November und darunter den Unterstützungsbereich bei 23.000 Zählern wird dem DAX insgesamt ein Anstieg auf 24.200 Punkte und darüber 24.500 Zähler auf Sicht der nächsten Tage weiter zugetraut. Hierzu muss aber die Konsolidierung der letzten Stunden mindestens durch einen Tagesschlusskurs über dem 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 23.830 Punkten erfolgreich aufgelöst werden. Anderenfalls läuft das Barometer Gefahr, erneut in den Bereich der Wochentiefs bei 23.433 Punkten zurückzusetzen. Spätestens an dieser Stelle müsste der DAX wieder zur Oberseite abdrehen, um das kurzzeitig bullische Bild nicht weiter zu gefährden.
Aktuelle Lage
DAX bei 23.710 Punkten
VDAX kommt weiter zurück und signalisierst Normalisierung!
Wahrscheinlichkeit für Fed-Zinssenkung überraschend bei 88 Prozent
Tagesbasis:
RSI: um 54 - Neutral
Stochastik: 99 (überkauft)
MACD: -20 - Buy
MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ins neutrale Lager gewechselt
Fear& Greed Index bei 24 auf "Extreme Fear" - Tendenz steigend und kurz vor Wechsel auf "Fear"
Ein weiterer Zinsschritt in den USA am 10. Dezember in 2025 erwartet!
Anlaufmarken nach oben bei 23.845 / 23.968 / 24.000 und 24.108 Punkten, nach unten bei 23.476 / 23.148 / 23.000 und 22.764 Punkte Punkten.
Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.
Big Picture
Langfristige Trendverläufe weiter auf wackeligen Füßen - Jahresendrallye noch unsicher
VDAX-New
Angst erhöht - Kontraindikation!!!
VDAX-New der Deutschen Börse (01. Dezember 2025): Bei 17,69% (fallend) (Vortag: 17,21%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
Handelsideen:
1. Buy-Limit-Position bei 23.000 Punkten eröffnet, Stopp bei 22.800 Punkten. Neues Kursziel bei 24.200 Punkten - AKTIV!
2. Stop-Buy-Position über 24.350 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.155 Punkten. Kursziele 24.480/24.500 Punkte
3. Stop-Buy-Position über 24.639 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.250 Punkten. Kursziele 24.710/24.961 Punkte
|
DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)
|Tendenz:
|
DAX Performance Index (1h-Chart in Punkten)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DY8BJQ
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|8,92 - 8,93 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|22.846,24 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|22.846,24 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|23.710,87 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|24.200 Punkte
|Hebel:
|26,58
|Kurschance:
|+ 40 Prozent
|http://www.boerse-frankfurt.de
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DU399Z
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|8,52 - 8,53 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|24.552,93 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|24.552,93 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|23.710,87 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|27,79
|Kurschance:
|http://www.boerse-frankfurt.de
