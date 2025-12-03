Warum die Tage billigen Silbers gezählt sind

Silber ist ein epithermales Metall. Das bedeutet, es findet sich in den oberen Schichten der Erdkruste häufiger als in den tieferen Schichten. Dort ist es nicht nur schwerer abzubauen, was die Kosten für seine Förderung erhöht, sondern es wird relativ zu den Schichten direkt unter der Oberfläche auch in viel geringeren Konzentrationen und Mengen angetroffen. Beide Effekte sind nochmals geeignet, die Kosten für die Förderung einer Unze Silber weiter in die Höhe zu treiben.

Aus diesem Befund ergeben sich für den zukünftigen Preis von Silber schwerwiegende Konsequenzen. Gerade weil das Silber ein epithermales Metall ist, muss damit gerechnet werden, dass die großen, leicht zu fördernden Silberlagerstätten bereits in der Vergangenheit gefunden und gefördert wurden. Diese Erkenntnis allein ist für die Silberverbraucher eine bittere Wahrheit mit gravierenden Konsequenzen.

