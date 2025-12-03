    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silbermangel spitzt sich zu

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Warum die Tage billigen Silbers gezählt sind

    Silber wird knapp: Epithermale Lagerstätten sind erschöpft, Minen wachsen kaum – während Solar und Energiewende die Nachfrage treiben. Teure Förderung und fehlende Alternativen heizen die Preise weiter an.

    Silbermangel spitzt sich zu - Warum die Tage billigen Silbers gezählt sind

    Silber ist ein epithermales Metall. Das bedeutet, es findet sich in den oberen Schichten der Erdkruste häufiger als in den tieferen Schichten. Dort ist es nicht nur schwerer abzubauen, was die Kosten für seine Förderung erhöht, sondern es wird relativ zu den Schichten direkt unter der Oberfläche auch in viel geringeren Konzentrationen und Mengen angetroffen. Beide Effekte sind nochmals geeignet, die Kosten für die Förderung einer Unze Silber weiter in die Höhe zu treiben.

    Aus diesem Befund ergeben sich für den zukünftigen Preis von Silber schwerwiegende Konsequenzen. Gerade weil das Silber ein epithermales Metall ist, muss damit gerechnet werden, dass die großen, leicht zu fördernden Silberlagerstätten bereits in der Vergangenheit gefunden und gefördert wurden. Diese Erkenntnis allein ist für die Silberverbraucher eine bittere Wahrheit mit gravierenden Konsequenzen.

    Jetzt mehr erfahren:

    Warum die Tage billigen Silbers gezählt sind

     

    Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!
    Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!


    Risikohinweis & Disclaimer

    I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss
    Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

    II. Risikoaufklärung
    Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

    III. Interessenkonflikte
    Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte

    Autor
    GOLDINVEST.de
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von GOLDINVEST.de
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Silbermangel spitzt sich zu Warum die Tage billigen Silbers gezählt sind Silber ist ein epithermales Metall. Das bedeutet, es findet sich in den oberen Schichten der Erdkruste häufiger als in den tieferen Schichten. Dort ist es nicht nur schwerer abzubauen, was die Kosten für seine Förderung erhöht, sondern es wird relativ zu den Schichten direkt unter der Oberfläche auch in viel geringeren Konzentrationen und Mengen angetroffen. Beide Effekte sind nochmals geeignet, die Kosten für die Förderung einer Unze Silber weiter in die Höhe zu treiben.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     