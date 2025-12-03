CrowdStrike übertrifft die Erwartungen – Aktie fällt trotz starker Zahlen

Das Unternehmen, das sich als führende Plattform im Bereich "Secure AI Transformation" positioniert, erzielte im Quartal, das am 31. Oktober 2025 endete, ein Rekordwachstum bei wiederkehrenden Umsätzen (ARR), einen neuen Höchststand beim freien Cashflow und übertraf die Erwartungen der Analysten auf ganzer Linie.

Der US-amerikanische Cybersicherheitsanbieter CrowdStrike Holdings hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erneut starke Zahlen vorgelegt und seine Jahresprognose angehoben. Trotz der positiven Ergebnisse verlor die Aktie im nachbörslichen Handel rund 3 Prozent auf 501 US-Dollar, nachdem sie in den vergangenen drei Monaten bereits um 25 Prozent gestiegen war.

Rekordwachstum: ARR steigt auf 4,92 Milliarden US-Dollar

CrowdStrike steigerte seine Annual Recurring Revenue (ARR) um 23 Prozent auf 4,92 Milliarden US-Dollar. Allein im dritten Quartal kamen 265 Millionen US-Dollar an neuen wiederkehrenden Umsätzen hinzu – ein Wachstum von 73 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Das Unternehmen meldete zudem Gesamtumsätze von 1,23 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Davon entfielen 1,17 Milliarden US-Dollar auf Abonnements, während Dienstleistungen rund 65,5 Millionen US-Dollar beisteuerten.

Auf Non-GAAP-Basis erreichte CrowdStrike einen operativen Gewinn von 264,6 Millionen US-Dollar, ein deutlicher Anstieg gegenüber den 200,7 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der Non-GAAP-Nettogewinn belief sich auf 245,4 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,96 US-Dollar je Aktie, womit die Erwartungen von Analysten klar übertroffen wurden.

CrowdStrike-Gründer und CEO George Kurtz zeigte sich euphorisch: "Q3 war eines der besten Quartale in der Unternehmensgeschichte. Wir haben Rekorde bei Umsatz, ARR und Cashflow erreicht. Unsere Plattformstrategie und das Falcon-Flex-Abonnementmodell positionieren CrowdStrike als Betriebssystem der Cybersicherheit."

Partnerschaften mit AWS, EY und CoreWeave stärken Marktposition

Das Management betonte die strategische Bedeutung der jüngsten Kooperationen. Amazon Web Services (AWS) hat CrowdStrike als ersten Cybersecurity-Partner ausgewählt, um eine integrierte SIEM-Lösung über den AWS Marketplace anzubieten. Zudem wurde das Unternehmen zum AWS Global Marketplace Partner of the Year sowie Global Security Partner of the Year gekürt.

Weitere Partnerschaften mit EY, KPMG, CoreWeave, Nvidia und Kroll sollen die Marktführerschaft im Bereich der KI-gestützten Sicherheit weiter ausbauen. Laut Kurtz positioniert sich CrowdStrike damit "an der Spitze der Sicherheitsarchitektur für die agentische Ära von KI".

Prognose angehoben: KI-getriebene Nachfrage befeuert Wachstum

Für das vierte Quartal erwartet CrowdStrike Umsätze zwischen 1,29 und 1,30 Milliarden US-Dollar sowie einen Non-GAAP-Gewinn je Aktie von 1,09 bis 1,11 US-Dollar.

Auf Jahressicht hebt das Unternehmen seine Prognose auf 4,80 Milliarden US-Dollar Umsatz und 3,70 bis 3,72 US-Dollar Gewinn je Aktie an. Besonders optimistisch zeigt sich das Management beim Blick auf das zweite Halbjahr: Die Net-New-ARR-Wachstumsrate soll mindestens 50 Prozent betragen – deutlich mehr als zuvor prognostizierte 40 Prozent.

Analysten loben Strategie

Analysten bewerteten die Quartalszahlen überwiegend positiv. Brian Essex (JPMorgan) sprach von "starkem Momentum in neuen Geschäftsfeldern", während Daniel Ives (Wedbush) hervorhob, dass CrowdStrike "klarer Profiteur der KI-Welle im Sicherheitssektor" sei.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 435,5EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 08:05 Uhr) gehandelt.



