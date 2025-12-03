Diese Ankündigung stellt Nvidia und Google kalt!

Amazon betont, die Systeme ermöglichten Unternehmen jeder Größe, größere Modelle schneller zu trainieren und mehr Nutzer günstiger zu bedienen. Der Konzern spricht davon, den Zugang zur Rechenpower für ambitionierte KI-Projekte zu "demokratisieren".

Amazon hat seine jüngsten KI-Chips vorgestellt und macht damit deutlich, dass der Konzern Nvidia und Google herausfordert. Die neuen Trainium 3 Prozessoren stehen ab sofort Kunden zur Verfügung. Laut Amazon bieten die "UltraServers" mit bis zu 144 dieser Chips mehr als das Vierfache der bisherigen Rechenleistung bei deutlich besserer Energieeffizienz. Die Präsentation fällt in die Woche der AWS re:Invent-Veranstaltung in Las Vegas.

Kampf um Abhängigkeiten – und um Großkunden

Für Amazon sind eigene Chips entscheidend, um sich weniger auf die teure Nvidia-Hardware zu verlassen. Analyst Doug Anmuth von J.P. Morgan sieht noch Luft nach oben. Er schrieb, Trainium werde bislang nur von einer begrenzten Zahl großer AWS-Kunden genutzt, doch er rechne mit einer breiteren Öffnung.

Zentral bleibt die Frage, wie viele große KI-Unternehmen künftig tatsächlich auf Trainium setzen. Besonders im Fokus steht Anthropic, das im Oktober den Zugang zu bis zu einer Million Google-TPUs vereinbarte. Damit verteilt das Start-up sein Hardware-Risiko zwischen Amazon, Google und Nvidia.

Anthropic bleibt vorerst bei Amazon

Trotz der Google-Partnerschaft versichert Anthropic, Amazon bleibe "primärer Trainingspartner und Cloud-Anbieter". Das Start-up erwartet, bis Jahresende über eine Million Trainium 2 Chips zu nutzen, auch dank des exklusiv für Anthropic gebauten Supercomputers Project Rainier mit knapp 500.000 Prozessoren. Amazon erklärte, dass sich Tausende UltraServers verbinden lassen, um Cluster mit bis zu einer Million Trainium-Chips zu bilden.

Anmuth deutet an, dass AWS die Architektur von Project Rainier für die dritte Trainium-Generation kopieren könnte, sollte genug Energieversorgung bereitstehen.

Technischer Vergleich bleibt vage

Amazon verzichtet auf direkte Benchmarks gegen Nvidia oder Google. Bekannt ist jedoch, dass jeder Trainium 3 Chip über 144 Gigabyte High-Bandwidth-Memory verfügt. Googles Ironwood-TPU liegt bei 192 Gigabyte, Nvidias Blackwell-Serie erreicht bis zu 288 Gigabyte. Produziert wird Trainium 3 von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Weitere Partner nennt Amazon nicht.

Unterdessen steht Chiphersteller Marvell unter Druck, da Anleger fürchten, das Unternehmen könne bei künftigen Trainium-Generationen außen vor bleiben. Amazon sieht derweil weiter nach vorn und arbeitet bereits am Trainium 4.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion