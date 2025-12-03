    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Amazons Chip-Offensive

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diese Ankündigung stellt Nvidia und Google kalt!

    Amazon greift Nvidia und Google mit einem neuen Hochleistungs-Chip an. Der Konzern setzt auf mehr Tempo, weniger Kosten – und einen großen KI-Partner.

    Amazons Chip-Offensive - Diese Ankündigung stellt Nvidia und Google kalt!
    Foto: Unsplash

    Amazon hat seine jüngsten KI-Chips vorgestellt und macht damit deutlich, dass der Konzern Nvidia und Google herausfordert. Die neuen Trainium 3 Prozessoren stehen ab sofort Kunden zur Verfügung. Laut Amazon bieten die "UltraServers" mit bis zu 144 dieser Chips mehr als das Vierfache der bisherigen Rechenleistung bei deutlich besserer Energieeffizienz. Die Präsentation fällt in die Woche der AWS re:Invent-Veranstaltung in Las Vegas.

    Amazon betont, die Systeme ermöglichten Unternehmen jeder Größe, größere Modelle schneller zu trainieren und mehr Nutzer günstiger zu bedienen. Der Konzern spricht davon, den Zugang zur Rechenpower für ambitionierte KI-Projekte zu "demokratisieren".

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    196,54€
    Basispreis
    1,34
    Ask
    × 11,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    167,27€
    Basispreis
    1,37
    Ask
    × 11,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Amazon

    +0,23 %
    +3,38 %
    -4,29 %
    +4,90 %
    +11,63 %
    +148,07 %
    +45,59 %
    +587,88 %
    +3.348.757,14 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866

    Kampf um Abhängigkeiten – und um Großkunden

    Für Amazon sind eigene Chips entscheidend, um sich weniger auf die teure Nvidia-Hardware zu verlassen. Analyst Doug Anmuth von J.P. Morgan sieht noch Luft nach oben. Er schrieb, Trainium werde bislang nur von einer begrenzten Zahl großer AWS-Kunden genutzt, doch er rechne mit einer breiteren Öffnung.

    Zentral bleibt die Frage, wie viele große KI-Unternehmen künftig tatsächlich auf Trainium setzen. Besonders im Fokus steht Anthropic, das im Oktober den Zugang zu bis zu einer Million Google-TPUs vereinbarte. Damit verteilt das Start-up sein Hardware-Risiko zwischen Amazon, Google und Nvidia.

    Anthropic bleibt vorerst bei Amazon

    Trotz der Google-Partnerschaft versichert Anthropic, Amazon bleibe "primärer Trainingspartner und Cloud-Anbieter". Das Start-up erwartet, bis Jahresende über eine Million Trainium 2 Chips zu nutzen, auch dank des exklusiv für Anthropic gebauten Supercomputers Project Rainier mit knapp 500.000 Prozessoren. Amazon erklärte, dass sich Tausende UltraServers verbinden lassen, um Cluster mit bis zu einer Million Trainium-Chips zu bilden.

    Anmuth deutet an, dass AWS die Architektur von Project Rainier für die dritte Trainium-Generation kopieren könnte, sollte genug Energieversorgung bereitstehen.

    Technischer Vergleich bleibt vage

    Amazon verzichtet auf direkte Benchmarks gegen Nvidia oder Google. Bekannt ist jedoch, dass jeder Trainium 3 Chip über 144 Gigabyte High-Bandwidth-Memory verfügt. Googles Ironwood-TPU liegt bei 192 Gigabyte, Nvidias Blackwell-Serie erreicht bis zu 288 Gigabyte. Produziert wird Trainium 3 von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Weitere Partner nennt Amazon nicht.

    Unterdessen steht Chiphersteller Marvell unter Druck, da Anleger fürchten, das Unternehmen könne bei künftigen Trainium-Generationen außen vor bleiben. Amazon sieht derweil weiter nach vorn und arbeitet bereits am Trainium 4.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Amazons Chip-Offensive Diese Ankündigung stellt Nvidia und Google kalt! Amazon greift Nvidia und Google mit einem neuen Hochleistungs-Chip an. Der Konzern setzt auf mehr Tempo, weniger Kosten – und einen großen KI-Partner.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     