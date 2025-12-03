    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    Intel-Chips für das MacBook?

    Intel-Aktie schießt hoch: Aussicht auf Apple-Auftrag befeuert Comeback-Fantasie

    Die Intel-Aktie hat am Dienstag fast 9 Prozent zugelegt. Der Grund sind Gerüchte, dass der Chip-Konzern einen ganz dicken Fisch an Land gezogen hat.

    Wie der bekannte TF-International-Analyst Ming-Chi Kuo in einem Kommentar schreibt, soll Intel ab Anfang 2027 erstmals wieder Chips für Apple fertigen – konkret M-Serie-Prozessoren für MacBook Air und iPad Pro. Für Intel wäre das ein strategischer Befreiungsschlag: Der Konzern bemüht sich seit Jahren, sein Foundry-Geschäft für externe Kunden zu öffnen, bislang mit überschaubarem Erfolg.

    Die Herstellung fremder Designs steuert derzeit nur einen kleinen Teil zum Gesamtumsatz bei. Ein Deal mit Apple würde nicht sofort zum Angriff auf Branchenprimus TSMC reichen, aber er hätte enorme Signalwirkung: Intel könnte beweisen, dass die eigene Fertigung wieder konkurrenzfähig genug ist, um High-End-Kunden zu bedienen. Apple soll laut Kuo auf Intels kommende 18A-P-Technologie setzen, die nochmals höhere Leistungswerte verspricht als die bereits eingeführte 18A-Generation.

    Dass Intel überhaupt wieder ernsthaft als Fertigungspartner gehandelt wird, hat auch mit dem tiefgreifenden Umbau an der Unternehmensspitze zu tun. Seit dem Wechsel zu CEO Lip-Bu Tan hat sich der Aktienkurs in diesem Jahr mehr als verdoppelt. Zudem unterstützen finanzstarke Player wie die US-Regierung, Nvidia und SoftBank den Konzern mit Milliardeninvestitionen.

    Trotz Rückenwinds bleibt Intel im wichtigsten Zukunftsmarkt – KI-Beschleuniger – weit hinter Nvidia und AMD zurück. Fehltritte der Vergangenheit kosten weiterhin Marktanteile im CPU-Geschäft, wo AMD seine Offensive fortsetzt. Deren Chefin Lisa Su peilt mittelfristig 50-Prozent-Anteil im Data-Center-Segment sowie über 40 Prozent im Client-Bereich an.

    Immerhin: Fortschritte bei Intels neuer Fertigungstechnologie sorgen wieder für positive Schlagzeilen. Sollte Apple tatsächlich auf 18A-P setzen, wäre das ein Wendepunkt – und wohl erst der Anfang eines härteren Wettbewerbs um die Chipproduktion der Zukunft.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 37,25EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 09:17 Uhr) gehandelt.


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
