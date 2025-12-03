Achtung, Dividendenanleger und Buffett-Jünger! Hier droht jetzt Ungemach!

Die Klage richtet sich gegen Hersteller, die laut Stadtverwaltung über Jahre hinweg Produkte vermarktet haben sollen, die abhängig machen und die Gesundheit langfristig schädigen. Die Behörden ziehen dabei Parallelen zu früheren Taktiken der Tabakindustrie. Gefordert werden Schadenersatz zur Deckung steigender Gesundheitskosten sowie ein gerichtliches Verbot irreführender Werbung.

San Francisco setzt ein deutliches Signal. Die Stadt hat mehrere große Lebensmittelkonzerne, darunter Coca-Cola, Kraft Heinz, PepsiCo, General Mills und Nestlé wegen des Verkaufs stark verarbeiteter Produkte verklagt. Dieser Schritt versetzt die gesamte Branche in Unruhe und könnte auch für Dividendeninvestoren brisant werden.

Besonders heikel: Unter den Beschuldigten befinden sich traditionsreiche Konsumgüterunternehmen, die bei vielen Anlegern als defensive Anker im Depot gelten. Markenriesen wie Coca-Cola und Kraft Heinz liefern seit Jahrzehnten stabile Ausschüttungen und gehören auch zum Portfolio von Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft. Sollte dieser Fall Nachahmer finden, könnten in einem bislang berechenbaren Segment neue regulatorische Risiken entstehen.

Die Klage ist der erste kommunale Vorstoß dieser Art in den USA. Sie knüpft an die Debatte um ultraverarbeitete Lebensmittel an: industriell hergestellte Produkte mit zahlreichen Zusatzstoffen, die von Forschern als Mitverursacher von Volkskrankheiten wie Diabetes, Adipositas und bestimmten Krebsarten angesehen werden. Auch die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hatte im Frühjahr vor den gesundheitlichen Folgen dieser Produkte gewarnt.

Wie die betroffenen Unternehmen reagieren werden, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Der Rechtsstreit könnte Signalwirkung entwickeln. Anleger sollten daher aufmerksam verfolgen, ob weitere Städte oder Bundesstaaten ähnliche Schritte planen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



