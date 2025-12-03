Beyond Meat - Aktie mit schwachem Handelstag - 03.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Beyond Meat Aktie. Mit einer Performance von -3,21 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Beyond Meat Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,91 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,0700€, mit einem Minus von -3,21 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Beyond Meat ist ein Pionier im Bereich pflanzlicher Fleischalternativen, bekannt für Produkte wie den Beyond Burger. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Fleischkonsum zu reduzieren und bietet innovative, geschmacklich überzeugende Alternativen. Es konkurriert mit Unternehmen wie Impossible Foods und Quorn und hebt sich durch seine fortschrittliche Technologie zur Nachahmung von Fleischtextur und -geschmack ab.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Beyond Meat Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -48,67 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Beyond Meat Aktie damit um +46,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,08 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Beyond Meat einen Rückgang von -70,71 %.

Beyond Meat Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +46,11 % 1 Monat -26,08 % 3 Monate -48,67 % 1 Jahr -76,94 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Beyond Meat Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die hohe Volatilität der Beyond Meat Aktie, die durch Spekulationen über einen Short Squeeze verstärkt wird. Nutzer warnen vor den Risiken des Haltens bei steigenden Kursen und betonen die Gefahr von Verlusten. Die hohe Short-Quote und das Risiko- und Volatilitätsbewusstsein der Marktteilnehmer zeigen eine spekulative Handelsumgebung, während Unsicherheiten über die zukünftige Kursentwicklung bestehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Beyond Meat eingestellt.

Informationen zur Beyond Meat Aktie

Es gibt 454 Mio. Beyond Meat Aktien. Damit ist das Unternehmen 485,32 Mio. € wert.

Beyond Meat Aktie jetzt kaufen?

Ob die Beyond Meat Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Beyond Meat Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.