Alibaba Group - Aktie zeigt Schwäche - 03.12.2025

Die Alibaba Group Aktie notiert aktuell bei 135,20€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,45 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,40 € entspricht. Der Kursrückgang der Alibaba Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,12 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,45 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Alibaba Group ist ein globaler E-Commerce-Riese mit einem breiten Angebot von Online-Marktplätzen bis zu Cloud-Services. Es dominiert den chinesischen Markt und konkurriert mit Amazon und JD.com. Die Integration von E-Commerce, Fintech und Cloud-Services sowie die starke asiatische Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Alibaba Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +15,11 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,88 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,12 %. Im Jahr 2025 gab es für Alibaba Group bisher ein Plus von +67,20 %.

Alibaba Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,88 % 1 Monat -7,12 % 3 Monate +15,11 % 1 Jahr +64,56 %

Informationen zur Alibaba Group Aktie

Es gibt 2 Mrd. Alibaba Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 323,54 Mrd. € wert.

Alibaba Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alibaba Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alibaba Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.