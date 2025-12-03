    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGitlab Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Gitlab Registered (A)

    Besonders beachtet!

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gitlab Registered (A) - Aktie rauscht in die Tiefe - 03.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Gitlab Registered (A) Aktie bisher Verluste von -9,36 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Gitlab Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Gitlab Registered (A) - Aktie rauscht in die Tiefe - 03.12.2025
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    GitLab bietet eine umfassende DevOps-Plattform, die den gesamten Softwareentwicklungszyklus abdeckt. Es konkurriert mit GitHub und Atlassian, hebt sich jedoch durch seine integrierte Lösung ab, die alle Phasen der Softwareentwicklung in einer Plattform vereint.

    Gitlab Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 03.12.2025

    Mit einer Performance von -9,36 % musste die Gitlab Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,35 %, geht es heute bei der Gitlab Registered (A) Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Gitlab Registered (A) insgesamt ein Minus von -18,89 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Gitlab Registered (A) Aktie damit um -6,94 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,86 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Gitlab Registered (A) auf -40,71 %.

    Gitlab Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,94 %
    1 Monat -19,86 %
    3 Monate -18,89 %
    1 Jahr -44,63 %

    Informationen zur Gitlab Registered (A) Aktie

    Es gibt 148 Mio. Gitlab Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,04 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, American Bitcoin & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Gitlab Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Gitlab Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gitlab Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Gitlab Registered (A)

    -9,09 %
    -6,94 %
    -19,86 %
    -18,89 %
    -44,63 %
    -19,05 %
    ISIN:US37637K1088WKN:A3C5G2



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Gitlab Registered (A) - Aktie rauscht in die Tiefe - 03.12.2025 Am heutigen Handelstag muss die Gitlab Registered (A) Aktie bisher Verluste von -9,36 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Gitlab Registered (A) Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     