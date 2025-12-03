Gitlab Registered (A) - Aktie rauscht in die Tiefe - 03.12.2025

Mit einer Performance von -9,36 % musste die Gitlab Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,35 %, geht es heute bei der Gitlab Registered (A) Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

GitLab bietet eine umfassende DevOps-Plattform, die den gesamten Softwareentwicklungszyklus abdeckt. Es konkurriert mit GitHub und Atlassian, hebt sich jedoch durch seine integrierte Lösung ab, die alle Phasen der Softwareentwicklung in einer Plattform vereint.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Gitlab Registered (A) insgesamt ein Minus von -18,89 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Gitlab Registered (A) Aktie damit um -6,94 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,86 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Gitlab Registered (A) auf -40,71 %.

Gitlab Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,94 % 1 Monat -19,86 % 3 Monate -18,89 % 1 Jahr -44,63 %

Informationen zur Gitlab Registered (A) Aktie

Es gibt 148 Mio. Gitlab Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,04 Mrd. € wert.

Gitlab Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gitlab Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gitlab Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.