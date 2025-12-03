Marvell Technology Aktie hebt ab - 03.12.2025

Die Marvell Technology Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +10,29 % auf 88,09€ zulegen. Das sind +8,22 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,82 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Marvell Technology Aktie. Nach einem Plus von +1,82 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 88,09€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Marvell Technology Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +58,22 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +22,05 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,38 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Marvell Technology auf -18,54 %.

Marvell Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +22,05 % 1 Monat +7,38 % 3 Monate +58,22 % 1 Jahr -6,00 %

Informationen zur Marvell Technology Aktie

Es gibt 862 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,86 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Marvell Technology überzeugt mit Rekordumsätzen und wagt mit der Übernahme von Celestial AI den nächsten großen Schritt in Richtung KI-Zukunft.

Marvell Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.