Besonders beachtet!
American Bitcoin Aktie schießt durch die Decke - 03.12.2025
Am heutigen Handelstag konnte die American Bitcoin Aktie bisher um +18,95 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der American Bitcoin Aktie.
American Bitcoin Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.12.2025
Am heutigen Handelstag konnte die American Bitcoin Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +18,95 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die American Bitcoin Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -38,71 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,2600€, mit einem Plus von +18,95 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Im Vergleich zur Vorwoche ist die American Bitcoin Aktie damit um -46,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -51,46 %.
American Bitcoin Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-46,11 %
|1 Monat
|-51,46 %
Informationen zur American Bitcoin Aktie
Es gibt 195 Mio. American Bitcoin Aktien. Damit ist das Unternehmen 441,56 Mio. € wert.
Almonty Industries, American Bitcoin & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.
American Bitcoin Aktie jetzt kaufen?
Ob die American Bitcoin Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur American Bitcoin Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.