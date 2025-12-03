American Bitcoin Aktie schießt durch die Decke - 03.12.2025

American Bitcoin Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.12.2025

Am heutigen Handelstag konnte die American Bitcoin Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +18,95 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die American Bitcoin Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -38,71 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,2600€, mit einem Plus von +18,95 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die American Bitcoin Aktie damit um -46,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -51,46 %.