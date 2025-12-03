    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFraport AktievorwärtsNachrichten zu Fraport

    Fraport - Aktie geht steil - 03.12.2025

    Am 03.12.2025 ist die Fraport Aktie, bisher, um +4,30 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Fraport Aktie.

    Foto: Fraport AG

    Fraport AG ist ein führender globaler Flughafenbetreiber, bekannt für seine umfassenden Dienstleistungen und strategische Lage in Europa. Hauptkonkurrenten sind Flughäfen in München, Zürich und Paris. Fraport zeichnet sich durch seine Innovationskraft und ein breites Serviceangebot aus.

    Fraport aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Fraport Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,30 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Fraport Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,77 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 74,00, mit einem Plus von +4,30 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Fraport einen Gewinn von +3,45 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fraport Aktie damit um +1,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,54 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Fraport einen Anstieg von +26,29 %.

    Fraport Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,38 %
    1 Monat -0,54 %
    3 Monate +3,45 %
    1 Jahr +43,00 %

    Informationen zur Fraport Aktie

    Es gibt 92 Mio. Fraport Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,83 Mrd. € wert.

    Dax stabil - Hugo Boss brechen ein


    Zur Wochenmitte dürfte es am deutschen Aktienmarkt noch etwas aufwärts gehen. Die vorbörslich zu erwartenden Gewinne sind allerdings überschaubar. Der X-Dax indizierte den Leitindex Dax eine Stunde vor Handelsbeginn moderat höher bei 23.783 …

    JPMORGAN stuft FRAPORT AG auf 'Overweight'


    Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 77 auf 83 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Bei den Frankfurtern setzt Analystin Elodie Rall für das Jahr 2026 und auch die Folgejahre auf eine positive …

    Fraport Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Fraport Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fraport Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Fraport

    +0,99 %
    +1,38 %
    -0,54 %
    +3,45 %
    +43,00 %
    +70,93 %
    +48,67 %
    +27,20 %
    +219,87 %
    ISIN:DE0005773303WKN:577330



