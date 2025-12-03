    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInditex AktievorwärtsNachrichten zu Inditex

    Umsatzexplosion trotz Flaute

    Inditex-Aktie vor Rallye? – Black-Friday-Boom überrollt Prognosen!

    Zara-Eigentümer Inditex übertraf im dritten Quartal mit 9,8 Milliarden Euro Umsatz die Erwartungen und zeigte im November dank starker Nachfrage und robuster spanischer Wirtschaft erneut dynamisches Wachstum.

    Der Zara-Eigentümer Inditex gab bekannt, dass der Umsatz zu Beginn des vierten Quartals währungsbereinigt um 10,6 Prozent gestiegen ist und damit die Erwartungen der Analysten für den November-Zeitraum, der die wichtigen Black Friday-Verkäufe umfasst, übertroffen hat. Der spanische Fast-Fashion-Riese mit einem Börsenwert von 178 Milliarden US-Dollar meldet am Mittwoch außerdem einen Umsatz von 9,8 Milliarden Euro (11,41 Milliarden US-Dollar) für das am 31. Oktober beendete dritte Quartal.

    Dies übertrifft die von Analysten laut einer Schätzung der LSEG erwarteten 9,69 Milliarden Euro. Die Ergebnisse von Inditex, das als Vorreiter für den globalen Fast-Fashion-Sektor gilt, geben einen ersten Einblick in den Erfolg des wichtigen Black-Friday-Verkaufswochenendes für den Einzelhandel. Das starke Umsatzwachstum im Zeitraum vom 01. November bis zum 01. Dezember bedeutete eine Beschleunigung gegenüber der währungsbereinigten Wachstumsrate des dritten Quartals von 8,4 Prozent und ist ein ermutigendes Zeichen für den Zeitraum von November bis Januar, der der umsatzstärkste ist.

    Inditex gab am Mittwoch zwar keine Aufschlüsselung nach Regionen bekannt, doch die starke spanische Wirtschaft könnte dem Einzelhändler, der rund 20 Prozent seines Umsatzes im Heimatland erzielt, einen Schub geben, sagt Bernstein-Analyst William Woods. "Spanien war einfach phänomenal; die spanische Wirtschaft läuft und die Leute kaufen mehr Kleidung." Das starke Wachstum von Inditex im dritten Quartal erfolgte trotz des ungewöhnlich warmen Oktoberwetters in vielen Teilen Europas, das den Absatz höherpreisiger Herbst- und Winterartikel wie Jacken und Mäntel wahrscheinlich beeinträchtigte.

    Nach fast drei Jahren starker Kursgewinne stagnierte der Aktienkurs von Inditex zuletzt, da Anleger aufgrund einer möglichen Verlangsamung des Umsatzwachstums besorgt waren. Die Aktie ist seit Jahresbeginn fast 2 Prozent im Minus und wird derzeit mit 48,67 Euro bewertet. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 

    Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,64 % und einem Kurs von 52,52EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 09:42 Uhr) gehandelt.


