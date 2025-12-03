Inditex-Aktie vor Rallye? – Black-Friday-Boom überrollt Prognosen!

Der Zara-Eigentümer Inditex gab bekannt, dass der Umsatz zu Beginn des vierten Quartals währungsbereinigt um 10,6 Prozent gestiegen ist und damit die Erwartungen der Analysten für den November-Zeitraum, der die wichtigen Black Friday-Verkäufe umfasst, übertroffen hat. Der spanische Fast-Fashion-Riese mit einem Börsenwert von 178 Milliarden US-Dollar meldet am Mittwoch außerdem einen Umsatz von 9,8 Milliarden Euro (11,41 Milliarden US-Dollar) für das am 31. Oktober beendete dritte Quartal.

Dies übertrifft die von Analysten laut einer Schätzung der LSEG erwarteten 9,69 Milliarden Euro. Die Ergebnisse von Inditex, das als Vorreiter für den globalen Fast-Fashion-Sektor gilt, geben einen ersten Einblick in den Erfolg des wichtigen Black-Friday-Verkaufswochenendes für den Einzelhandel. Das starke Umsatzwachstum im Zeitraum vom 01. November bis zum 01. Dezember bedeutete eine Beschleunigung gegenüber der währungsbereinigten Wachstumsrate des dritten Quartals von 8,4 Prozent und ist ein ermutigendes Zeichen für den Zeitraum von November bis Januar, der der umsatzstärkste ist.