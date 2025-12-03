Bau neuer Rechenzentren sorgt für Gewinnsteigerung!

Der KI-Boom verändert die gesamte Halbleiterindustrie: Während wenige Unternehmen Rekordumsätze erzielen, verzeichnen viele andere Umsatzrückgänge. Laut TechInsights wird der Gesamtumsatz in diesem Jahr voraussichtlich um 18 Prozent auf einen Rekordwert von 797 Milliarden US-Dollar steigen. Dieses starke Wachstum basiert jedoch nahezu ausschließlich auf KI-Beschleunigern, insbesondere denen des Herstellers Nvidia. Zu den Profiteuren zählen auch die Hersteller von Speicherchips. So stieg der Umsatz mit sogenannten DRAM-Chips (Dynamic Random-Access Memory) im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 30 Prozent. Diese Halbleiter sind ein unverzichtbarer Bestandteil der KI-Beschleuniger von Nvidia und dessen Wettbewerber AMD. Darüber hinaus sind sie auch für den Betrieb von PCs und Notebooks von großer Bedeutung. Das Geschäft mit DRAM-Chips wird im Wesentlichen von drei Unternehmen dominiert: SK Hynix und Samsung aus Südkorea sowie dem US-amerikanischen Anbieter Micron.

Die Techinsights-Experten erwarten, dass der Boom bei KI-Beschleunigern 2027 ausläuft, was auch die Umsätze von Micron tangieren sollte. Vor gut 16 Monaten markierte der Aktienkurs von Micron Technology sein bisheriges Allzeithoch bei 157,54 US-Dollar. Es folgte eine Konsolidierung, die von einer neunmonatigen Seitwärtsrange abgelöst wurde. Danach wurde auch Micron von dem Selloff aufgrund der angekündigten Zollpolitik im Zuge des Liberation Days erfasst. Mittlerweile ist bei den Marktteilnehmern wieder Zuversicht eingekehrt und der Kurs konnte die Verluste mehr als kompensieren. Vom Tief am 7. April 2025 bei 61,54 US-Dollar gewann das Papier knapp 294 Prozent auf aktuell 242,29 US-Dollar hinzu. Diese Aufwertung besteht aus zwei Aufwärtstrends und einer Seitwärtsrange, wobei am 17. November das Allzeithoch bei 260,58 US-Dollar markiert wurde. Ob der aktuelle Aufwärtstrend grundsätzlich Potenzial hat, sich weiter nach oben zu entwickeln, verrät auch ein Blick auf die fundamentale Kennzahl PEG (Price/Earnings/Growth; KGV/Gewinnwachstum in %). Die enormen Wachstumserwartungen in den Jahren 2025/26 und 2026/27 ergeben jeweils eine PEG-Ratio von 0,79 und 1,29. Trotz des Charakters einer zyklischen Aktie ist dies ein kompetitiver Wert. Aus heutiger Sicht besitzt Micron noch Potenzial nach oben. Sollte der KI-Boom 2027 auslaufen, führt dies zu konservativeren Überlegungen.

Micron Technology, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Die Konsensschätzungen für die Bilanzgewinne von Micron Technology in den Geschäftsjahren 2025/26 und 2026/27 prognostizieren ein deutliches Wachstum. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JV7TEZ) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Micron Technology Inc. in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 4,08 profitieren. Das Ziel sei bei 287,01 US-Dollar angenommen (9,15 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 24 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 201,03 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,74 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JV7TEZ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,06 – 5,07 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 181,32 US-Dollar Basiswert: Micron Technology, Inc. KO-Schwelle: 181,32 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 239,53 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 9,15 Euro Hebel: 4,08 Kurschance: + 80 Prozent Quelle J.P. Morgan

