Dividenden-Schnäppchen, die man auf der Karte haben sollte

Der Analyst vergleicht das relative KGV der Didvidendenaristokraten mit dem KGV des marktbreiten Index. Ein relatives KGV von 0,83 bedeutet, dass die Dividendenaristokraten derzeit mit 17 Prozent günstiger bewertet sind, als die anderen Werte des S&P 500.

"Nach der jüngsten Underperformance liegt das relative KGV der Dividenden-Aristokraten gegenüber dem S&P 500 bei historisch günstigen 0,83, bei einer Dividendenrendite von rund 2,5 Prozent", schreibt Analyst Chris Senyek am Dienstag in einer Notiz.

Dividendenaristokraten sind Unternehmen, die ihre Dividenden in jedem der vergangenen 25 Jahre erhöht haben.

Senyek führt die Underperformance auf den defensiven Charakter dieser Gruppe zurück. Die größten Sektor-Gewichtungen liegen in Basiskonsumgütern, Industrie und Finanzwerten, während nur 3 Prozent auf Technologie entfallen, so Senyek.

Senyek und sein Team stellte eine Liste von 30 Dividend-Aristocrat-Aktien zusammen. Hier zwei Beispiele.

Die Aktie von Becton Dickinson weist eine Dividendenrendite von 2,19 Prozent auf und liegt seit Jahresbeginn 16 Prozent im Minus. Die Ergebnisse des Medizintechnikunternehmens für das vierte Quartal übertrafen im vergangenen Monat die Erwartungen, jedoch lagen die Umsätze unter den Konsensschätzungen.

Becton Dickinson, das Anfang des Jahres vom aktivistischen Investor Starboard ins Visier genommen wurde, kündigte im Juli an, dass der Laborausrüster Waters eine ausgegliederte Einheit des Bioscience- und Diagnostikgeschäfts übernehmen wird.

Abbott Laboratories wird im Durchschnitt mit "Overweight" bewertet. Laut FactSet liegt das Aufwärtspotenzial zum durchschnittlichen Kursziel bei 15 Prozent. Das Gesundheitsunternehmen veröffentlichte im Oktober für das dritte Quartal enttäuschende Ergebnisse sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn.

Im November kündigte Abbott an, Exact Sciences zu übernehmen, den Hersteller des Krebsdiagnostiktests Cologuard. Der bis zu 23 Milliarden US-Dollar schwere Deal zählt zu Abbotts größten Übernahmen in fast einem Jahrzehnt und soll im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen werden.

Die Aktie weist eine Dividendenrendite von 1,84 Prozent auf und ist seit Jahresbeginn um rund 11 Prozent gestiegen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7183,89 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer