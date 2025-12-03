    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInditex AktievorwärtsNachrichten zu Inditex

    Inditex Aktie schießt durch die Decke - 03.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Inditex Aktie bisher um +6,19 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Inditex Aktie.

    Foto: Inditex

    Inditex ist ein globaler Modegigant, der durch schnelle Trendanpassung und ein starkes Markenportfolio hervorsticht.

    Inditex Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 03.12.2025

    Die Inditex Aktie notiert aktuell bei 52,30 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,19 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,05  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Inditex Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,02 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 52,30, mit einem Plus von +6,19 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Inditex einen Gewinn von +18,69 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Inditex Aktie damit um +2,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,86 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Inditex auf -1,47 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,04 % geändert.

    Inditex Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,91 %
    1 Monat +2,86 %
    3 Monate +18,69 %
    1 Jahr -8,22 %

    Informationen zur Inditex Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Inditex Aktien. Damit ist das Unternehmen 164,87 Mrd.EUR € wert.

    Zara-Mutter Inditex nimmt weiter Schwung auf - Ergebnis besser als gedacht


    Frische Herbst- und Winterkollektionen haben der Zara-Konzernmutter Inditex im dritten Quartal Schwung verliehen. Auch im anlaufenden Weihnachtsgeschäft zu Beginn des vierten Quartals zogen die Verkäufe der Spanier weiter an. So stiegen die Umsätze …

    RBC stuft Inditex auf 'Outperform'


    Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Richard Chamberlain sprach in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion von starken Quartalszahlen. Der …

    Inditex Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Inditex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Inditex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Inditex

    +6,07 %
    +3,28 %
    +3,06 %
    +19,57 %
    -7,96 %
    +96,04 %
    +76,97 %
    +40,57 %
    +190,22 %
    ISIN:ES0148396007WKN:A11873



