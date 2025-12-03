Daimler Truck-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen

Obwohl das Unternehmen stark vom stark angeschlagenen US-Markt abhängig sei, bekräftigten die Experten von RBC Capital Markets wegen der günstigen Bewertung der Aktie mit einem Kursziel von 42 Euro ihre Kaufempfehlung für die DaimlerTruck-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erwirtschaften, wenn sich die Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest wieder auf 38 Euro erholen kann.

Mit der Daimler Truck-Aktie (ISIN: DE000DTR0CK8) ging es seit dem Sommer 2025, als die Aktie noch oberhalb von 44 Euro notierte, zügig nach unten. Nachdem der Wert im Oktober bei 34 Euro eine Unterstützung gefunden zu haben scheint, legte sie bis zum 26.11.25 auf bis zu 37,54 Euro zu, um danach wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 35,40 Euro nachzugeben.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 36 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Daimler Truck-Aktie mit Basispreis bei 36 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000DY1VEZ9, wurde beim Aktienkurs von 35,40 Euro mit 0,22 – 0,23 Euro gehandelt.

Gelingt der Daimler Truck-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 38 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,35 Euro (+52 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 32,995 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Daimler Truck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 32,995 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MK5KPG4, wurde beim Aktienkurs von 35,40 Euro mit 0,247 – 0,250 Euro taxiert.

Kann die Daimler Truck-Aktie in absehbarer Zeit auf 38 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,50 Euro (+100 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 32,053 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Daimler Truck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 32,053 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UJ92WK4, wurde beim Aktienkurs von 35,40 Euro mit 0,34 – 0,35 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Daimler Truck-Aktie auf 38 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,59 Euro (+69 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler Truck-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler Truck-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.