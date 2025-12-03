    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus

    Unerwarteter Rückschlag

    Qualitätsalarm bei Airbus: Das steckt hinter der neuen Lieferkrise

    Ein Qualitätsproblem bei den A320-Jets zwingt Airbus zu einem drastisch reduzierten Lieferziel. Der Konzern kämpft weiter mit massiven Engpässen in der Zulieferkette.

    Für Sie zusammengefasst
    • Airbus senkt Lieferziel für A320 auf 790 Jets.
    • Qualitätsprobleme bei A320-Panels durch Zulieferer.
    • Finanzziele für 2025 bleiben trotz Engpässen stabil.
    Qualitätsalarm bei Airbus: Das steckt hinter der neuen Lieferkrise
    Foto: Urbanandsport - picture alliance / NurPhoto

    Airbus muss sein Auslieferungsziel für 2025 deutlich reduzieren. Der Konzern erklärte, er werde nur rund 790 Verkehrsflugzeuge an Kunden übergeben können, nachdem zuvor etwa 820 anvisiert wurden. Bis Ende Oktober brachte Airbus 585 Maschinen an die Kunden. Analysten halten es nach der jüngsten Panne für ausgeschlossen, dass der ursprüngliche Plan noch erreichbar wäre.

    Trotz der schlechten Nachrichten stieg die Airbus-Aktie am Mittwoch auf Xetra um 2,4 Prozent auf 195,16 Euro an (Stand 9:38 Uhr).

    Airbus

    +3,89 %
    -2,97 %
    -7,25 %
    +9,46 %
    +31,06 %
    +78,86 %
    +116,04 %
    +193,49 %
    +989,11 %
    ISIN:NL0000235190WKN:938914

    Qualitätsfehler bei A320-Panels

    Auslöser ist ein Mangel an Metallpaneelen auf mehreren hundert A320-Jets. Die Bauteile über dem Cockpit und an den vorderen Türen wiesen fehlerhafte Materialstärken auf. Ein Sprecher sagte, das Problem sei inzwischen behoben und neue Paneele seien sicher. Airbus beschreibt den Defekt als "Lieferanten-Qualitätsproblem". Die Teile stammen von einem spanischen Zulieferer.

    Der Druck der Lieferkette wächst

    Die Panne reiht sich ein in die bekannten Schwierigkeiten des Konzerns. Airbus kämpft seit Jahren mit Engpässen bei Triebwerken, Kabinenteilen und weiterer Ausrüstung. Erst vor wenigen Tagen warnte das Unternehmen, dass tausende A320-Maschinen ein dringendes Softwareupdate benötigen.

    Im Oktober reduzierte Airbus zudem seine Produktionspläne für die A220-Reihe. Statt der ursprünglich geplanten 14 Einheiten pro Monat sollen nächstes Jahr nur 12 gefertigt werden. Vorstandschef Guillaume Faury sprach von einem "Balanceakt zwischen Nachfrage und Angebot" und verwies auf die Integration der Aktivitäten von Spirit AeroSystems, die unter anderem die Flügel des A220 liefern.

    Finanzziele bleiben stabil

    Trotz der erneuten Belastungen hält Airbus an seinen finanziellen Zielen für 2025 fest. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll weiterhin rund 7 Milliarden Euro erreichen. Der freie Cashflow vor Kundenfinanzierung bleibt mit etwa 4,5 Milliarden Euro ebenfalls unverändert.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,99 % und einem Kurs von 195,3EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ein Qualitätsproblem bei den A320-Jets zwingt Airbus zu einem drastisch reduzierten Lieferziel. Der Konzern kämpft weiter mit massiven Engpässen in der Zulieferkette.
