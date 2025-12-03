Qualitätsalarm bei Airbus: Das steckt hinter der neuen Lieferkrise

Trotz der schlechten Nachrichten stieg die Airbus-Aktie am Mittwoch auf Xetra um 2,4 Prozent auf 195,16 Euro an (Stand 9:38 Uhr).

Airbus muss sein Auslieferungsziel für 2025 deutlich reduzieren. Der Konzern erklärte, er werde nur rund 790 Verkehrsflugzeuge an Kunden übergeben können, nachdem zuvor etwa 820 anvisiert wurden. Bis Ende Oktober brachte Airbus 585 Maschinen an die Kunden. Analysten halten es nach der jüngsten Panne für ausgeschlossen, dass der ursprüngliche Plan noch erreichbar wäre.

Qualitätsfehler bei A320-Panels

Auslöser ist ein Mangel an Metallpaneelen auf mehreren hundert A320-Jets. Die Bauteile über dem Cockpit und an den vorderen Türen wiesen fehlerhafte Materialstärken auf. Ein Sprecher sagte, das Problem sei inzwischen behoben und neue Paneele seien sicher. Airbus beschreibt den Defekt als "Lieferanten-Qualitätsproblem". Die Teile stammen von einem spanischen Zulieferer.

Der Druck der Lieferkette wächst

Die Panne reiht sich ein in die bekannten Schwierigkeiten des Konzerns. Airbus kämpft seit Jahren mit Engpässen bei Triebwerken, Kabinenteilen und weiterer Ausrüstung. Erst vor wenigen Tagen warnte das Unternehmen, dass tausende A320-Maschinen ein dringendes Softwareupdate benötigen.

Im Oktober reduzierte Airbus zudem seine Produktionspläne für die A220-Reihe. Statt der ursprünglich geplanten 14 Einheiten pro Monat sollen nächstes Jahr nur 12 gefertigt werden. Vorstandschef Guillaume Faury sprach von einem "Balanceakt zwischen Nachfrage und Angebot" und verwies auf die Integration der Aktivitäten von Spirit AeroSystems, die unter anderem die Flügel des A220 liefern.

Redaktion empfiehlt: So zahlen Sie nie wieder zu viel für Strom Profitieren Sie sofort von günstigeren Stromtarifen - kostenlos, zuverlässig und mit

Preisgarantie. Profitieren Sie sofort von günstigeren Stromtarifen - kostenlos, zuverlässig und mitPreisgarantie. Hier Ersparnis prüfen!

Finanzziele bleiben stabil

Trotz der erneuten Belastungen hält Airbus an seinen finanziellen Zielen für 2025 fest. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll weiterhin rund 7 Milliarden Euro erreichen. Der freie Cashflow vor Kundenfinanzierung bleibt mit etwa 4,5 Milliarden Euro ebenfalls unverändert.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,99 % und einem Kurs von 195,3EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.