Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 03.12. - FTSE Athex 20 stark +1,56 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 23.813,92 PKT und steigt um +0,35 %.
Top-Werte: Merck +2,43 %, Continental +2,29 %, E.ON +2,18 %
Flop-Werte: Commerzbank -1,43 %, Deutsche Boerse -1,18 %, Fresenius Medical Care -1,14 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:46) bei 29.626,78 PKT und fällt um -0,12 %.
Top-Werte: AIXTRON +3,37 %, Sartorius Vz. +3,00 %, AUTO1 Group +2,78 %
Flop-Werte: ThyssenKrupp -4,59 %, Talanx -1,04 %, CTS Eventim -0,74 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:57) bei 3.582,91 PKT und steigt um +0,88 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +4,62 %, SILTRONIC AG +3,41 %, AIXTRON +3,37 %
Flop-Werte: ATOSS Software -1,60 %, Evotec -0,93 %, Nagarro -0,64 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.717,46 PKT und gewinnt bisher +0,29 %.
Top-Werte: Inditex +7,45 %, Airbus +2,09 %, Infineon Technologies +1,70 %
Flop-Werte: Vinci -1,37 %, Deutsche Boerse -1,18 %, Allianz -1,11 %
Der ATX steht bei 5.072,01 PKT und verliert bisher -0,09 %.
Top-Werte: STRABAG +1,80 %, Lenzing +1,79 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,38 %
Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -3,60 %, Wienerberger -1,52 %, voestalpine -1,49 %
Der SMI steht aktuell (09:59:56) bei 12.946,59 PKT und steigt um +0,35 %.
Top-Werte: Logitech International +2,99 %, Roche Holding +1,40 %, Novartis +1,29 %
Flop-Werte: Holcim -1,79 %, Swiss Re -1,10 %, UBS Group -1,05 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 8.091,99 PKT und steigt um +0,18 %.
Top-Werte: Stellantis +4,76 %, STMicroelectronics +2,40 %, Airbus +2,09 %
Flop-Werte: Vinci -1,37 %, Kering -1,22 %, Euronext -1,19 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:24) bei 2.788,96 PKT und steigt um +0,13 %.
Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +1,91 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,70 %, Alfa Laval +1,24 %
Flop-Werte: Volvo Registered (B) -0,48 %, Nordea Bank Abp -0,45 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -0,37 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.200,00 PKT und gewinnt bisher +1,56 %.
Top-Werte: Viohalco +1,24 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,21 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,20 %
Flop-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings -0,72 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,60 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,54 %
