Nachbörslicher Ausbruch

Der auf Datenbanken und Datencenter spezialisierte Konzern Mongo DB profitiert von der Modernisierung älterer Rechenzentren und den Umschwung der Kunden auf Cloud-Datenbankdienste, wie beispielsweise Atlas. Allein in diesem Segment ist ein beeindruckender Zuwachs von 30 Prozent im dritten Quartal zu verzeichnen gewesen. Trotz eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 108 scheint die Aktie attraktiv für Anleger zu sein, sie befindet sich gerade in einem Ausbruchsszenario einer seit 2020 anhaltenden Konsolidierung und dürfte damit ein mittel- bis langfristiges Kaufsignal generieren. Eine willkommene Chance, an der Wachstumsstory des Unternehmens auf Sicht der nächsten Jahre überdurchschnittlich zu profitieren.

Vorbörslich zeichnet sich ein Ausbruch über einen seit November 2021 bestehenden Abwärtstrends bei Mongo DB ab, sodass ein zeitnahes Kursziel für die Aktie bei 509,62 US-Dollar abgeleitet werden kann, mittelfristig bei 590,00 US-Dollar. Langfristig wird Mongo DB sogar Aufwärtspotenzial bis auf 1.060 US-Dollar eingeräumt, geht es nach der technischen Auswertung. Ein höchst spannender Wert, der die Übertreibung im US-Techsektor bestens abbildet. Auf der Unterseite ist das Wertpapier bei 365,00 US-Dollar vergleichsweise gut abgesichert, darunter durch die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 (Wochenbasis) um 280,00 US-Dollar.

Mongo DB Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Trotz der hohen Bewertung lohnt sich aus technischer Sicht ein Engagement auf der Käuferseite bei Mongo DB, eine überdurchschnittliche Rendite könnte beispielsweise durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MM438M erzielt werden. Ein Anstieg auf die bisherigen Rekordstände bei 590,00 US-Dollar würde vom gegenwärtigen Niveau aus eine Rendite von 175 Prozent ermöglichen, Ziel des Scheins läge rechnerisch am Ende bei 24,74 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte wegen der zu erwartenden Kurslücke vorläufig den Bereich von 382,00 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten. Im Schein käme dies einem Stopp-Kurs von orientierungshalber 6,87 Euro gleich.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM438M Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,59 - 8,98 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 305,5756 US-Dollar Basiswert: Mongo DB Inc. KO-Schwelle: 305,5756 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 401,99 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 24,74 Euro Hebel: 3,8 Kurschance: + 175 Prozent Börse Frankfurt

