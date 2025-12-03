FairCap übernimmt Omron Automotive Italy von japanischem Konzern
Mit einem weiteren strategischen Schritt stärkt FairCap seine Präsenz in Italien: Aus Omron Automotive Electronics Italy wird OBITEC – ein wachstumsstarker Spezialist für Relaislösungen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- FairCap hat die 100%ige Übernahme von Omron Automotive Electronics Italy S.r.l. von der Omron Corporation abgeschlossen.
- Das Unternehmen wurde in OBITEC S.r.l. umbenannt und hat seinen Hauptsitz in Frosinone, Italien.
- OBITEC ist ein führender Hersteller von Plug-in-Relais und Relaismodulen und beschäftigt mehr als 150 Mitarbeitende.
- FairCap plant, das Produktportfolio von OBITEC zu erweitern und eine integrierte Elektronikplattform aufzubauen.
- FairCap ist eine paneuropäische Investmentgesellschaft, die mittelständische Unternehmen in Sondersituationen erwirbt und weiterentwickelt.
- Die Übernahme von OBITEC ist die dritte Investition von FairCap in Italien und Teil einer Buy-and-Build-Strategie.
