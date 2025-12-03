    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    FairCap übernimmt Omron Automotive Italy von japanischem Konzern

    Mit einem weiteren strategischen Schritt stärkt FairCap seine Präsenz in Italien: Aus Omron Automotive Electronics Italy wird OBITEC – ein wachstumsstarker Spezialist für Relaislösungen.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • FairCap hat die 100%ige Übernahme von Omron Automotive Electronics Italy S.r.l. von der Omron Corporation abgeschlossen.
    • Das Unternehmen wurde in OBITEC S.r.l. umbenannt und hat seinen Hauptsitz in Frosinone, Italien.
    • OBITEC ist ein führender Hersteller von Plug-in-Relais und Relaismodulen und beschäftigt mehr als 150 Mitarbeitende.
    • FairCap plant, das Produktportfolio von OBITEC zu erweitern und eine integrierte Elektronikplattform aufzubauen.
    • FairCap ist eine paneuropäische Investmentgesellschaft, die mittelständische Unternehmen in Sondersituationen erwirbt und weiterentwickelt.
    • Die Übernahme von OBITEC ist die dritte Investition von FairCap in Italien und Teil einer Buy-and-Build-Strategie.






    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
