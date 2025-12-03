    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolvo Car Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Volvo Car Registered (B)

    Trotz Absatztiefs

    Volvo: Analysten rufen "Buy" und heben Kursziele kräftig an!

    Volvo Cars meldet im November 10 Prozent weniger Absatz, gleichzeitig ist der Verkauf vollelektrischer Autos gestiegen. Analysten heben die Kursziele an, die Aktie ist 2025 weiterhin gut im Plus.

    Trotz Absatztiefs - Volvo: Analysten rufen "Buy" und heben Kursziele kräftig an!
    Foto: Virginia Mayo/AP/dpa

    Volvo Cars teilte am Mittwoch mit, dass es im November 60.244 Fahrzeuge, 10 Prozent weniger als im Vorjahr, verkaufte. Volvo Cars, das mehrheitlich dem chinesischen Konzern Geely Holding gehört, teilte in einer Erklärung mit, dass der Absatz vollelektrischer Autos im Jahresvergleich um 4 Prozent gestiegen sei und nun 24 Prozent des Gesamtvolumens ausmache. Der Absatz von Elektroautos insgesamt, einschließlich Plug-In-Hybriden, ging um 5 Prozent zurück und machte 50 Prozent des gesamten Absatzvolumens aus.

    Chief Commercial Officer Erik Severinson kommentierte dies wie folgt: "Die Verkaufszahlen vom November verdeutlichen die anhaltenden strukturellen und transformativen Herausforderungen, mit denen sowohl Volvo Cars als auch die gesamte Branche konfrontiert sind."

    Volvo Car Registered (B)

    -3,75 %
    -2,89 %
    -4,60 %
    +62,82 %
    +38,50 %
    -39,79 %
    -56,46 %
    ISIN:SE0021628898WKN:A40AE9

    Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die B-Aktie von Volvo von 290 auf 310 schwedische Kronen angehoben und auf "Buy" eingestuft. Analyst Nick Housden wertete am Dienstag den "RBC Truck Tracker" mit wichtigen Daten von den Lkw-Märkten in Nordamerika und Europa aus. Während er seine Schätzung für das bereinigte Ergebnis je Aktie 2026 für Daimler Truck und Paccar deutlich senkte, fiel dieser Schritt bei Volvo mit 3 Prozent moderater aus, da die Schweden weniger präsent in Nordamerika seien.

    Die Aktie ist seit Jahresbeginn knapp 10 Prozent im Plus. Mit JP Morgan verpasste ein anderes Analystenhaus Volvo ende November ebenfalls ein "Buy" bei einem Kursziel von 330 schwedische Kronen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 

     

    Die Volvo Car Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 2,965EUR auf Tradegate (03. Dezember 2025, 09:49 Uhr) gehandelt.


    Trotz Absatztiefs Volvo: Analysten rufen "Buy" und heben Kursziele kräftig an! Volvo Cars meldet im November 10 Prozent weniger Absatz, gleichzeitig ist der Verkauf vollelektrischer Autos gestiegen. Analysten heben die Kursziele an, die Aktie ist 2025 weiterhin gut im Plus.
