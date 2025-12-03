    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJOST Werke AktievorwärtsNachrichten zu JOST Werke
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    JOST Werke schließt Verkauf des Crane-Geschäfts an Mutares erfolgreich ab

    Mit dem erfolgreichen Verkauf des Cranes-Geschäfts an Mutares schärft JOST seinen Fokus auf das Kerngeschäft und setzt einen wichtigen Meilenstein in der Integration von Hyva.

    JOST Werke schließt Verkauf des Crane-Geschäfts an Mutares erfolgreich ab
    Foto: JOST-Werke Deutschland GmbH
    • JOST hat den Verkauf des Cranes-Geschäfts an Mutares erfolgreich abgeschlossen.
    • Der Verkauf stärkt den Fokus von JOST auf das Kerngeschäft und ist ein wichtiger Meilenstein im Post-Merger-Integrationsprozess mit Hyva.
    • Das Cranes-Geschäft wurde mit Wirkung zum 1. Februar 2025 gemäß IFRS 5 als „zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte“ klassifiziert.
    • Im Zeitraum Februar bis September 2025 erzielte das Cranes-Geschäft Umsatzerlöse von 54,6 Mio. EUR und ein bereinigtes EBITDA von -1,6 Mio. EUR.
    • JOST bestätigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 für die Geschäfte aus fortgeführten Aktivitäten.
    • Der Abschluss der Transaktion hat keinen Einfluss auf die Entwicklung der Geschäfte aus fortgeführten Aktivitäten von JOST.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025, bei JOST Werke ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von JOST Werke lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 52,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,87 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.677,10PKT (+0,93 %).


    JOST Werke

    +0,58 %
    +2,15 %
    +3,78 %
    -1,32 %
    +25,78 %
    -4,57 %
    +30,34 %
    +81,26 %
    ISIN:DE000JST4000WKN:JST400





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JOST Werke schließt Verkauf des Crane-Geschäfts an Mutares erfolgreich ab Mit dem erfolgreichen Verkauf des Cranes-Geschäfts an Mutares schärft JOST seinen Fokus auf das Kerngeschäft und setzt einen wichtigen Meilenstein in der Integration von Hyva.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     