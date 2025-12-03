JOST Werke schließt Verkauf des Crane-Geschäfts an Mutares erfolgreich ab
Mit dem erfolgreichen Verkauf des Cranes-Geschäfts an Mutares schärft JOST seinen Fokus auf das Kerngeschäft und setzt einen wichtigen Meilenstein in der Integration von Hyva.
- JOST hat den Verkauf des Cranes-Geschäfts an Mutares erfolgreich abgeschlossen.
- Der Verkauf stärkt den Fokus von JOST auf das Kerngeschäft und ist ein wichtiger Meilenstein im Post-Merger-Integrationsprozess mit Hyva.
- Das Cranes-Geschäft wurde mit Wirkung zum 1. Februar 2025 gemäß IFRS 5 als „zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte“ klassifiziert.
- Im Zeitraum Februar bis September 2025 erzielte das Cranes-Geschäft Umsatzerlöse von 54,6 Mio. EUR und ein bereinigtes EBITDA von -1,6 Mio. EUR.
- JOST bestätigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 für die Geschäfte aus fortgeführten Aktivitäten.
- Der Abschluss der Transaktion hat keinen Einfluss auf die Entwicklung der Geschäfte aus fortgeführten Aktivitäten von JOST.
Der Kurs von JOST Werke lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 52,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,87 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.677,10PKT (+0,93 %).
+0,58 %
+2,15 %
+3,78 %
-1,32 %
+25,78 %
-4,57 %
+30,34 %
+81,26 %
