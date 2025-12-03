„Gespräche mit potenziellen Neukunden laufen bereits“

De.mem, der internationale Anbieter von dezentralen Wasseraufbereitungssystemen und Membrantechnologie, hat kürzlich eine weitere Firma im stark fragmentierten australischen Markt zugekauft. Mit der Mitte Oktober verkündeten Übernahme von Core Chemicals folgt De.mem seiner bewährten Strategie und erhöht damit die Präsenz im stark wachsenden Goldminensektor. Im Interview geben die beiden Firmenchefs Kit Chia von Core Chemicals und Andreas Kröll weitere Infos zu den Hintergründen der Übernahme.

Herr Chia, Sie haben Ihr Unternehmen vor nur drei Jahren gegründet und verkaufen es nun an De.mem. Was waren Ihre Gründe dafür und was erhoffen Sie sich von diesem Verkauf für Core Chemicals?

Wir haben unser Unternehmen im Rahmen unseres Nachfolgeprozesses an De.mem verkauft. Das Ziel ist es, unser über viele Jahre aufgebautes Fachwissen und unsere Erfahrung weiterzugeben und auf die nächste Stufe zu heben. Da ich den größten Teil meiner Karriere in der Bergbauindustrie verbracht habe, bin ich sehr froh, dass dieser Prozess nun abgeschlossen ist. De.mem ist in ganz Australien tätig und verfügt über Verbindungen zu wichtigen internationalen Regionen. Nachdem wir Core Chemicals in unserem Heimatmarkt Westaustralien gut etabliert haben, bietet De.mem nun eine perfekte Plattform für die weitere Expansion von Core Chemicals in andere Regionen, insbesondere nach Australasien mit seinen vielen Goldminen.

Was sehen Sie als den wichtigsten Vorteil der Zusammenarbeit mit De.mem?

De.mem bietet eine Reihe von Kompetenzen, die dazu beitragen können, das Geschäft von Core Chemicals schnell auf die nächste Stufe zu heben. De.mem verfügt über sechs Standorte in Australien, über die wir unsere Kunden unterstützen können. Darüber hinaus ermöglicht uns der bestehende Kundenstamm von De.mem im Bereich Goldabbau, unsere Produkte schnell über Cross-Selling an bestehende Kunden zu verkaufen. Schließlich wird die Unterstützung durch De.mem als börsennotiertes Unternehmen zusammen mit den entsprechenden finanziellen Möglichkeiten dazu beitragen, insbesondere größere Unternehmenskunden zu gewinnen.