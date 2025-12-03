    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Trumps neuer Fed-Chef, die neue KI-Ära und der kommende Krieg!

    Dennoch hat Trump Hinweise gegeben, was passieren wird: Kevin Hassett wird neuer Fed-Chef und der Krieg gegen Venezuela kommt

    Die Ernennung eines neuen Chefs der Fed oder die Verkündung, dass der US-Krieg gegen Venezuela beginnt, das war die Erwartung an die mit Spannung erwartete Proklamation gestern von Trump! Aber diese Proklamation und die anschließende Kabinetts-Sitzung war eher ein "Nothingburger" (nur heisse Luft) - aber dennoch hat Trump Hinweise gegeben, was passieren wird: Kevin Hassett wird neuer Fed-Chef (was allerdings erst im neuen Jahr offiziell verkündet wird), und der Krieg gegen Venezuela (oder andere Länder, die des Drogen-Handels verdächtigt werden) wird kommen (es sei denn Maduro verläßt Venezuela, was aber eher unwahrscheinlich ist)! Und im KI-Sektor hat eine neue Ära begonnen..

    1. Warum will Trump Venezuela angreifen?

    2. Private Equity: Kakerlaken sind keine Einzelgänger

     

    Das Video "Trumps neuer Fed-Chef, die neue KI-Ära und der kommende Krieg! " sehen Sie hier..




