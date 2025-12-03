Dell mit Rekordquartal und Prognose-Anhebung

Der KI-Boom beschert Dell (US24703L2025) ein Rekordjahr: In Q4 kletterten die Umsätze auf rund 27 Mrd. US-Dollar - ein Plus von 11 Prozent. Der Gewinn je Aktie stieg um 17 Prozent auf 2,59 US-Dollar. Getrieben wird dieser Erfolg durch die Nachfrage nach KI-optimierten Servern. Die Infrastruktur-Sparte erwirtschaftete Rekord-Einnahmen von 14,1 Mrd. US-Dollar, wobei Server und Netzwerke mit einem Plus von 37 Prozent am meisten beisteuerten. Allein im Bereich AI-Server lagen die Bestellungen bei 12,3 Mrd. Dollar, der Auftragsbestand beläuft sich auf 18,4 Mrd. US-Dollar. Vor diesem Hintergrund hat Dell seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate angehoben: Die erwarteten Umsätze liegen nun bei 111,2 bis 112,2 Mrd. US-Dollar. Für KI-Server peilt das Unternehmen 25 Mrd. Dollar Umsatz an - über 150 Prozent mehr als im Vorjahr.

Das Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MK8VFC5 generiert beim Preis von 98,70 Euro bei konstanten Wechselkursen eine Rendite von ca. 9 Euro oder 30,9 Prozent p.a., wenn die Aktie am 20.3.26 auf oder über dem Cap von 125 US-Dollar schließt. Barausgleich in allen Szenarien.

Discount-Strategie mit 17,7 Prozent Puffer (Juni)

Beim Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MJ0H860 und einem Cap von 125 US-Dollar errechnet sich beim Preis von 94 Euro und einem konstanten Wechselkurs ein maximaler Gewinn von 13,70 Euro oder 26,5 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.6.26 zumindest auf Höhe des Caps notiert. Barausgleich in allen Szenarien.

Discount-Strategie mit 21,4 Prozent Puffer (Juni)

Das Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MJ0H845 kann zum Preis von 89,10 Euro unter der Annahme konstanter Wechselkurse maximal ca. 10 Euro oder 20,5 Prozent p.a. erwirtschaften. Dazu muss die Aktie am Bewertungstag 18.6.26 zumindest auf Höhe des Caps von 115 US-Dollar notieren. Auch hier Barausgleich in allen Szenarien.

ZertifikateReport-Fazit: Die Zahlen belegen: Dell agiert längst nicht mehr nur als PC- und Laptop-Hersteller, sondern hat sich zu einem Infrastruktur-Anbieter entwickelt, der vom globalen Rennen um Rechenleistung für künstliche Intelligenz profitiert. Wer auf aktuellem Kursniveau, ca. 25 Prozent unter Allzeithoch vom Mai 2024, bereits von einer Seitwärtsbewegung profitieren will, setzt auf Discount-Zertifikate.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Dell Aktien oder von Anlageprodukten auf Dell Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de