HSBC macht Brendan Nelson zum neuen Verwaltungsratschef

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 5,272 auf Tradegate (03. Dezember 2025, 10:21 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +2,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,29 %.

Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 79,78 Mrd..

BP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3332. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,5714GBP. Von den letzten 7 Analysten der BP Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -23,14 %/-3,92 % bedeutet.