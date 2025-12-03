Da sich die Biotechnologie immer an der Grenze zwischen wissenschaftlicher Innovation und ökonomischer Spekulation bewegt, müssen Anleger auf größere Schwankungen eingestellt sein – auch bei einer diversifizierten Anlagelösung, wie sie das von Morgan Stanley quotierte Indexzertifikat auf den Aktionär Biotech Supertrends Index mit der ISIN DE000DA0ABZ9 darstellt.

Der Biotechnologie-Sektor sorgt regelmäßig für Innovationen in der Pharma- und Gesundheitsbranche. Zahlreiche Biotech-Unternehmen daran, seltene Erkrankungen, Krebs oder auch weitverbreitete Leiden wie Diabetes oder Adipositas zu bekämpfen, dazu werden oftmals neue technologische Wege beschritten. So ist die Mainzer Biontech zwar für einen der wirksamsten Covid-19-Impfstoffe bekannt, investiert aber stark in mRNA-basierte Immuntherapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen. In der Medizintechnik ermöglicht Intuitive Surgical mit seinen da-Vinci-Operationsrobotern minimalinvasive, roboterassistierte Eingriffe — eine Kombination aus Hightech und Chirurgie, die Präzision und Schonung für die Patienten erzielen soll. Viking Therapeutics entwickelt Therapien für Stoffwechsel- und hormonbezogene Erkrankungen.

12 internationale Biotech-Top-Unternehmen

Der Aktionär Biotech Supertrends Index wird vom Indexanbieter Solactive berechnet. Beim Index handelt es sich um einen fixen Aktienkorb, der aktuell durch 12 Werte gebildet wird: Arrowhead Pharmaceuticals (11,8 Prozent Gewichtung), Intuitive Surgical, Madrigal Pharmaceuticals, Viking Therapeutics, Illumina, Denali Therapeutics, Swedish Orphan Biovitrum, Immunocore Holdings, Biontech, Eckert & Ziegler, Voyager Therarpeutics und Crispr Therapeutics.

Jedes Unternehmen muss eine Marktkapitalisierung von mindestens 200 Mio. US-Dollar und ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von über 250.000 US-Dollar aufweisen. An den Anpassungsterminen im April und Oktober werden die Kriterien für die Indexteilnahme überrprüft und alle Titel gleichgewichtet (Rebalancing auf 8,3 Prozent Gewichtung je Aktie). Der Index ist als Net-Total-Return-Index konzipiert, demnach werden die Dividenden nach Abzug etwaiger Steuern reinvestiert. Die Managementgebühr beträgt 1,25 Prozent p.a., der Spread liegt bei 0,06 Euro oder 0,4 Prozent.

ZertifikateReport-Fazit: Das Index-Zertifikat ermöglicht Anlegern ein etwas diversifiziertes Investment in zwölf international führende Biotechnologie-Unternehmen inklusive der Partizipation an etwaigen Dividendenzahlungen. Aufgrund der hohen Gewichtung von US-Unternehmen ist ein Wechselkursrisiko (= Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar) zu berücksichtigen.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf vom Aktionär Biotech Supertrends Index oder von Anlageprodukten auf den Aktionär Biotech Supertrends Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de