    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rohstofffonds unterstützt Lithium-Abbau - erstes Projekt

    Für Sie zusammengefasst
    • Rohstofffonds investiert 150 Mio. Euro in Lithiumprojekt.
    • Vulcan Energy plant 24.000 Tonnen Lithium pro Jahr.
    • Projekt unterstützt Klimaziele und erneuerbare Energien.

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Rohstofffonds der Bundesregierung beteiligt sich an einem ersten Projekt - es geht um die Produktion von Lithium zum Einsatz in Batterien für Elektroautos. Konkret handelt es sich um ein Projekt des australischen Unternehmens Vulcan Energy im Oberrheingraben. Der Rohstofffonds investiert bis zu 150 Millionen Euro in die Umsetzung des sogenannten Lionheart-Projekts, wie das Bundeswirtschaftsministerium sowie die australische Botschaft in Berlin mitteilten. Zuerst hatte das "Handelsblatt" berichtet.

    Insgesamt gab Vulcan Energy eine Finanzierungsvereinbarung für sein Projekt mit einem Volumen von rund 2,2 Milliarden Euro bekannt. Auch andere Investoren sind mit an Bord.

    Mit dem Fonds will sich die Bundesregierung entweder direkt oder mit Garantien an neuen Rohstoff-Abbauprojekten beteiligen, um deutschen Unternehmen alternative Lieferpartner zu ermöglichen. Hintergrund ist die Abhängigkeit bei wichtigen Rohstoffen vor allem von China. "Mit dem ersten Projekt aus dem deutschen Rohstofffonds setzen Deutschland und Australien ein starkes Signal für eine resilientere und strategischere Rohstoffversorgung", so Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU).

    Projekt soll "erheblich" zur Erreichung der Klimaziele beitragen.

    Bei dem Projekt wird laut Mitteilung Lithiumhydroxitmonohydrat aus geothermischer Sole hergestellt, ein wichtiges Material für die Herstellung von Batterien. Gleichzeitig wird Wärme und Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt. Das Projekt solle "erheblich" zur Erreichung der Klimaziele und zu den Bemühungen zur Dekarbonisierung der Industrie Australiens und Deutschlands beitragen.

    Das Unternehmen schreibt auf seiner Webseite, es strebe an, in der ersten Projektphase 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid pro Jahr zu produzieren. Dies reiche für die Herstellung von Batterien für etwa 500.000 Elektrofahrzeuge. Tiefengeothermie des Oberrheingrabens solle sowohl für erneuerbare Energien als auch für Lithium genutzt werden./hoe/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Rohstofffonds unterstützt Lithium-Abbau - erstes Projekt Der Rohstofffonds der Bundesregierung beteiligt sich an einem ersten Projekt - es geht um die Produktion von Lithium zum Einsatz in Batterien für Elektroautos. Konkret handelt es sich um ein Projekt des australischen Unternehmens Vulcan Energy im …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     