ThyssenKrupp Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 03.12.2025
Am heutigen Handelstag muss die ThyssenKrupp Aktie bisher Verluste von -6,26 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.
ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.
ThyssenKrupp Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 03.12.2025
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die ThyssenKrupp Aktie. Mit einer Performance von -6,26 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,01 %, geht es heute bei der ThyssenKrupp Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ThyssenKrupp-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +6,43 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +12,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,68 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ThyssenKrupp um +146,98 % gewonnen.
Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,30 % geändert.
ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+12,37 %
|1 Monat
|+6,68 %
|3 Monate
|+6,43 %
|1 Jahr
|+149,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die ThyssenKrupp Aktie, die aktuell bei 9,40 € schwankt und Widerstände bei 9,50-9,55 € hat. Analystenmeinungen, insbesondere von JPMorgan, werden kritisch betrachtet, da eine neutrale Einschätzung als negativ wahrgenommen wird. Die bevorstehenden Unternehmensveränderungen, wie der Abbau von Arbeitsplätzen, werden unterschiedlich bewertet, wobei einige dies als Chance sehen. Zudem gibt es Spekulationen über den Einfluss von Großanlegern auf die Kursentwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.
Informationen zur ThyssenKrupp Aktie
Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,67 Mrd.EUR € wert.
ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?
Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.