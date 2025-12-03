    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    ThyssenKrupp Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 03.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die ThyssenKrupp Aktie bisher Verluste von -6,26 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.

    Foto: Roland Weihrauch - dpa

    ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    ThyssenKrupp Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 03.12.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die ThyssenKrupp Aktie. Mit einer Performance von -6,26 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,01 %, geht es heute bei der ThyssenKrupp Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ThyssenKrupp-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +6,43 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +12,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,68 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ThyssenKrupp um +146,98 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,30 % geändert.

    ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,37 %
    1 Monat +6,68 %
    3 Monate +6,43 %
    1 Jahr +149,81 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die ThyssenKrupp Aktie, die aktuell bei 9,40 € schwankt und Widerstände bei 9,50-9,55 € hat. Analystenmeinungen, insbesondere von JPMorgan, werden kritisch betrachtet, da eine neutrale Einschätzung als negativ wahrgenommen wird. Die bevorstehenden Unternehmensveränderungen, wie der Abbau von Arbeitsplätzen, werden unterschiedlich bewertet, wobei einige dies als Chance sehen. Zudem gibt es Spekulationen über den Einfluss von Großanlegern auf die Kursentwicklung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,67 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 03.12. - FTSE Athex 20 stark +1,56 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    JPMORGAN stuft Thyssenkrupp auf 'Neutral'


    Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 7,70 auf 7,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane setzt in der europäischen "Stahl-Renaissance" auf Voestalpine, ArcelorMittal und SSAB. Der neue …

    Restrukturierung bei Thyssenkrupp wird teuer


    Die Vorstandsvorsitzende von Thyssenkrupp Steel, Marie Jaroni, hat erstmals beziffert, wie teuer das Restrukturierungspaket des Konzerns mit Anlagenschließungen, einer Reduktion der Produktionsmenge und einer …

    ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


