ThyssenKrupp Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 03.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die ThyssenKrupp Aktie. Mit einer Performance von -6,26 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,01 %, geht es heute bei der ThyssenKrupp Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ThyssenKrupp-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +6,43 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +12,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,68 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ThyssenKrupp um +146,98 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,30 % geändert.

ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,37 % 1 Monat +6,68 % 3 Monate +6,43 % 1 Jahr +149,81 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die ThyssenKrupp Aktie, die aktuell bei 9,40 € schwankt und Widerstände bei 9,50-9,55 € hat. Analystenmeinungen, insbesondere von JPMorgan, werden kritisch betrachtet, da eine neutrale Einschätzung als negativ wahrgenommen wird. Die bevorstehenden Unternehmensveränderungen, wie der Abbau von Arbeitsplätzen, werden unterschiedlich bewertet, wobei einige dies als Chance sehen. Zudem gibt es Spekulationen über den Einfluss von Großanlegern auf die Kursentwicklung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,67 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 7,70 auf 7,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane setzt in der europäischen "Stahl-Renaissance" auf Voestalpine, ArcelorMittal und SSAB. Der neue …

Die Vorstandsvorsitzende von Thyssenkrupp Steel, Marie Jaroni, hat erstmals beziffert, wie teuer das Restrukturierungspaket des Konzerns mit Anlagenschließungen, einer Reduktion der Produktionsmenge und einer …

