    Mutares übernimmt Kranbereich von JOST – Erfolgreich abgeschlossen

    Mit einem strategischen Zukauf hebt Mutares sein Portfolio auf die nächste Stufe: Der Kranbereich von JOST wird zur neuen, global ausgerichteten Plattform im Segment Goods & Services.

    • Mutares hat die Übernahme des Kranbereichs von JOST erfolgreich abgeschlossen.
    • Der Kranbereich von JOST ist ein international etablierter Hersteller und Vertreiber von Kranen mit einem Umsatz von rund 100 Millionen Euro.
    • Die Übernahme stärkt das Segment Goods & Services von Mutares als neue Plattforminvestition.
    • JOST beschäftigt etwa 400 Mitarbeitende und hat Produktions- und Montagewerke in Italien, Brasilien und China.
    • Das Produktportfolio von JOST bedient verschiedene Branchen, darunter Gewerbe- und Wohnungsbau sowie Infrastruktur.
    • Mutares ist eine börsennotierte Private-Equity-Holdinggesellschaft, die Unternehmen in Sondersituationen erwirbt und nach einem Repositionierungsprozess verkauft.

    Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,63 % im Plus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 27,95EUR das entspricht einem Minus von -0,71 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.638,34PKT (+0,70 %).


    mutares

    -0,54 %
    +2,19 %
    -0,89 %
    -3,12 %
    +12,93 %
    +47,26 %
    +79,98 %
    +71,00 %
    +214.130,77 %
    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65





