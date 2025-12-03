Mutares übernimmt Kranbereich von JOST – Erfolgreich abgeschlossen
Mit einem strategischen Zukauf hebt Mutares sein Portfolio auf die nächste Stufe: Der Kranbereich von JOST wird zur neuen, global ausgerichteten Plattform im Segment Goods & Services.
Foto: adobe.stock.com
- Mutares hat die Übernahme des Kranbereichs von JOST erfolgreich abgeschlossen.
- Der Kranbereich von JOST ist ein international etablierter Hersteller und Vertreiber von Kranen mit einem Umsatz von rund 100 Millionen Euro.
- Die Übernahme stärkt das Segment Goods & Services von Mutares als neue Plattforminvestition.
- JOST beschäftigt etwa 400 Mitarbeitende und hat Produktions- und Montagewerke in Italien, Brasilien und China.
- Das Produktportfolio von JOST bedient verschiedene Branchen, darunter Gewerbe- und Wohnungsbau sowie Infrastruktur.
- Mutares ist eine börsennotierte Private-Equity-Holdinggesellschaft, die Unternehmen in Sondersituationen erwirbt und nach einem Repositionierungsprozess verkauft.
Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,63 % im Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 27,95EUR das entspricht einem Minus von -0,71 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.638,34PKT (+0,70 %).
-0,54 %
+2,19 %
-0,89 %
-3,12 %
+12,93 %
+47,26 %
+79,98 %
+71,00 %
+214.130,77 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte